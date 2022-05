Els pobles de l’Albera reivindiquen el seu atractiu turístic de proximitat

La serra de l’Albera i els seus municipis estan plens d’una riquesa natural, cultural i patrimonial envejable i amb un potencial increïble. És per aquest motiu que aquesta terra és un destí perfecte per gaudir del turisme de proximitat, de quilòmetre zero. Per això, molts municipis treballen per potenciar-lo.

Terra de cellers i patrimoni

Si quelcom destaca dels municipis de l’Albera, és la presència de cellers. En aquest sentit, un dels indrets més destacats és Capmany. «Som el poble amb més cellers de la DO Empordà. Ells es potencien de forma privada, però des de l’ajuntament també ho fomentem», diu l’alcalde del municipi, Joan Fuentes, que també destaca que un altre dels encants del poble –i de l’Albera– és la ruta megalítica, i per això ara es vol potenciar més. «La tenim senyalitzada, però volem donar-li un plus de visibilitat des de l’àmbit local, però també de forma conjunta. Ens hem d’ajudar. Entenem que una cosa retroalimenta l’altra», destaca Fuentes.

Alhora, Espolla, situat al vessant meridional de la serra de l’Albera, també és un espai amb molts atractius turístics; és terra de vins i de propostes lúdiques de tota mena. I és que tal com explica l’alcalde del municipi, Carles Lagresa, «tenim la sort de tenir el Celler Cooperatiu d’Espolla, que potencia molt l’enoturisme, i això sumat a les propostes de les Oficines del paratge natural de l’Albera, ens ajuda bastant a fixar els visitants». En aquesta línia, cal destacar que aquest poble gaudeix també d’una gran riquesa de patrimoni natural, com ara monuments megalítics, ponts, ermites preromàniques, i l’itinerari botànic de la font del Conill i la Ribera de Sant Genís, on hi ha tota classe de plantes autòctones de la zona.

Racons únics i idíl·lics

L’Albera també és plena de racons idíl·lics. Per exemple, Sant Climent Sescebes gaudeix de paratges molt preuats. «Tenim la sort que el nostre municipi està en una zona única, l’Albera», explica l’alcaldessa de la població, Olga Carbonell, tot afegint que el fet de tenir rutes, dòlmens, i menhirs fa de la zona un entorn privilegiat. En aquest sentit, Carbonell apunta que el fet que la població ofereixi indrets com els estanys a prop de Vilartolí o la Font Pudosa, «espai poc conegut amb un broll d’aigua mineromedicinal», és tota una sort. «Tenim zones precioses i molt boniques». Així mateix, l’alcaldessa destaca el ric teixit comercial i els tres cellers del municipi, que també funcionen com a atractius turístics.

En aquest sentit, Rabós també té paratges envejables. «El poble en si ja és un atractiu, però la ‘joia de la corona’ és el Monestir de Sant Quirze, que té el claustre romànic més antic d’Europa», destaca Dominique Montiel, alcaldessa del municipi. D’aquesta població també destaca el seu paisatge rural, amb una gran presència de sureres, i el riu Orlina.

Passejar entre vinyes i natura

Amb gran tradició agrícola, l’Albera és terra de vinyes. Garriguella, per exemple, és un espai on sentir la natura, i així ho potencia el municipi. «Estem al costat de l’Albera, i tots els encants que té aquesta, es poden gaudir al nostre municipi. Hi ha camins que connecten amb els pobles adjacents, el centre de tortugues, etc.», explica Isabel Teixidor, alcaldessa de Garriguella. Afegeix: «També hi ha la Cooperativa, i hi ha els quatre cellers. Ells ofereixen visites guiades, i a vegades les vinculen amb temes històrics com els búnquers i el camp d’aviació. I passejar entre vinyes també és un encant», detalla Teixidor. Cal destacar que l’oli de Garriguella i les festes que se celebren al poble, que aporten molts visitants, també són un atractiu.

Així mateix, Vilamaniscle també és un poble petit on impera la calma. «Es respira tranquil·litat», afirma l’alcalde del municipi, Ramon Bonaterra, detallant que aquesta és la filosofia que vol continuar mantenint la població. Tot i això, l’Ajuntament ha impulsat iniciatives privades per oferir allotjaments. Així mateix, Bonaterra creu que la difusió és molt important. «Tenim xarxes socials on fem èmfasi del nostre millor valor: el paisatge i les rutes que comencen o passen per Vilamaniscle. I fem una promoció especial del Festival de Jazz, la Jazzejada».

I Cantallops, situat als peus de l’Albera, també és un paratge ple de natura. «Cada vegada són més les persones que venen per gaudir de la natura, fent passejades, excursions o rutes ciclistes, etc.», destaca Joan Sabartés, alcalde del municipi, que afegeix: «un altre dels atractius és l’oferta gastronòmica i les experiències enoturístiques que ens ofereixen els cellers». A la vegada, el patrimoni històric també és clau. «Per Cantallops passa molta gent que visita el castell de Requesens, situat en el terme de la Jonquera, o les restes de l’avió sinistrat en l’incendi de 1986. No podem oblidar que l’entorn també compta amb un important patrimoni megalític», diu Sabartés, que explica també que per destacar tots aquests atractius turístics, fa un temps es va fer un vídeo promocional.

Apostar per una difusió conjunta

Tot i que tots els municipis de l’Albera exposen els seus indrets turístics, majoritàriament, a les seves respectives webs i xarxes socials, no es fa una difusió conjunta del territori, la qual cosa per a la majoria d’alcaldes és una mancança. Val a dir, però, que entre el 2011 i el 2015 va funcionar el que es coneixia com a Consorci dels Aspres, que englobava Cantallops, Sant Climent, Capmany i Espolla, i que havia ideat rutes conjuntes i altres activitats. Aquest, però, es va acabar dissolent amb l’arribada de la llei LRSAL i les retallades que aquesta establia.