La Fundació Sant Vicenç de Paül celebra 125 anys de servei a les persones

L’esperit que va fer néixer la Fundació Privada Escola Sant Vicenç de Paül l’any 1897 continua viu i fidel als seus orígens, 125 anys després. Maria Solés, directora de la Fundació, explica que es va crear amb la voluntat d’atendre les persones més necessitades de la ciutat de Figueres i entorn i aquesta continua sent la filosofia actual. «En aquell moment la fórmula va ser crear una escola. També es repartia menjar, s’esterilitzava la llet, hi havia un internat per a la gent que no podia desplaçar-se. S’oferia formació, ajudes, sortides de lleure, com continuem fent ara. Tots els nostres projectes parteixen de la metodologia del lleure educatiu».

La Fundació Sant Vicenç de Paül va ser impulsada per la filla de la caritat Sor Ramona Regordosa i el senyor Carles Fages de Perramon que era membre de les «Conferències de Sant Vicenç de Paül», juntament amb el rector de la parròquia de Sant Pere, Mn. Carles Callís Riera. La secretària de la Fundació Sant Vicenç de Paül, germana Rosa Mendoza recorda que «la nostra primera missió va ser la de recollir i atendre infants, ja que era escola bressol, donar-los menjar, es repartien més de dos-cents litres de llet cada dia a les famílies necessitades i al nostre petit internat acollíem infants que no podien ser atesos per les seves mares».

L’escola tanca l’any 2004, després d’estar oberta més de cent anys. S’aixeca l’edifici actual i es mantenen dues plantes que es dediquen a l’atenció a les persones. No era la primera vegada que el centre anava a terra, ja que «durant la guerra civil van caure dues bombes quan encara era escola bressol i van destruir aquella llavor que estava plantada. Un general del castell de Sant Ferran enviava els soldats a treballar com a paletes per aixecar el nou edifici» rememora Mendoza.

Un cop construït el nou edifici, s’inicia una nova etapa. Ara s’hi troben els serveis de Càritas zona de l’Empordà, «espais que els hem cedit» i l’activitat del projecte socioeducatiu per a adolescents i joves Ksameu, projecte que es posà en marxa coincidint amb la reobertura de l’edifici, el 2008. Ksameu acull 144 usuaris de dilluns a divendres. «Això ens converteix en el centre obert per a adolescents i joves més gran de Catalunya» remarca la directora. El 2012 es posa en marxa també el programa Atura’t, d’atenció a joves expulsats dels instituts; el 2015 es tiren endavant diferents programes de garantia juvenil; des de 2016 són entitat coordinadora a Figueres de Caixa Proinfància, des d’on s’atenen les necessitats dels menors de 50 famílies vulnerables. També el 2018 s’amplien els serveis amb Emparaula’t, per a l’alfabetització per a persones adultes i el mateix any es crea Espiadimonis, amb participants de 8 a 12 anys, a Sant Pere Pescador.

Els darrers dels projectes, el servei d’intervenció socioeducativa Atrapa-somnis, mitjançant el qual es dona suport a 54 infants de Figueres que no tenen accés a activitats fora de l’escola, s’ha impulsat al barri de l’Eixample. En total ofereix atenció a més de 250 participants, la majoria en risc d’exclusió social. Durant els darrers anys, s’han anat adequant els espais de la seu situada a la plaça de Sant Vicenç de Paül per donar el millor servei a les persones: «Volem que la pobresa no sigui hereditària, no hi ha dret que els infants i els joves hagin de ser hereus de la pobresa. Hem de mirar que puguin superar això i és important que se’ls acompanyi en els estudis i en les habilitats necessàries per tenir èxit». Ara des de la Fundació tenen interès a conèixer l’impacte que el desenvolupament d’aquests projectes ha tingut en els infants i joves al llarg dels darrers quinze anys.

L’any 2007, la Fundació rep l’herència de Maria Pagès que constava d’un patrimoni important que al llarg dels anys s’ha mantingut i gestionat. Es va repartir per meitats amb Càritas interparroquial de Figueres i les rendes d’aquest patrimoni es destinen íntegrament a finançar els projectes socioeducatius de la Fundació Sant Vicenç de Paül. «És gràcies a això, i a les subvencions que rebem, que podem acollir i acompanyar els infants, adolescents i joves en el seu itinerari personal» conclou Solés.

Un projecte basat en la força del voluntariat

«El voluntariat és un actiu que valorem molt i forma part de l’equip educatiu de la Fundació Sant Vicenç de Paül» explica la directora, Maria Solés. La secretària de la Fundació, la germana Rosa Mendoza, fa memòria dels primers estatuts creats per unes dones de Figueres que tenien voluntat d’ajudar la gent. Des de llavors i fins a aquest moment el voluntariat ha estat un puntal important per tirar endavant els projectes i les activitats de la Fundació

Eduard Vallory i Jaume Funes presenten els seus llibres per obrir els actes de l’aniversari

Amb la presentació dels llibres Encara he de viure, de Jaume Funes, i Aprendre, d’Eudard Vallory a càrrec dels dos autors, la Fundació́ Sant Vicenç de Paül de Figueres impulsa aquest dijous 12 de maig a les sis de la tarda, una xerrada per reflexionar sobre com transformar l’educació́ per evitar el fracàs escolar i oferir noves possibilitats a tots els infants i joves en el marc de l’actual sistema educatiu. La directora de la Fundació, Maria Solés, explica que «amb els actes del 125è aniversari volem arribar a la població i serviran per difondre la tasca que fem cada dia en l’acompanyament dels infants i joves». La programació d’activitats tindrà lloc al llarg de tot aquest any.