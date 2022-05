«El nou celler suposa un gran salt endavant per a Peralada i la comarca»

Informàtic de professió, va encapçalar la llista electoral que va guanyar les eleccions municipals de 2007 agafant el relleu de Joan Padern i, des d’aleshores, no ha deixat l’alcaldia de Peralada. A les darreres municipals, la llista de Junts per Catalunya va aconseguir set regidors i Independents per Vilanova, dos.

Pere Torrent ens rep en el despatx de l’alcaldia de l’Ajuntament de Peralada. Amb ell parlem d’alguns temes d’actualitat d’aquest tercer any del mandat municipal.

Quin balanç fa fins ara d’aquesta actual legislatura?

El balanç és positiu, perquè malgrat tot hem pogut fer la gran majoria de projectes que dúiem al programa. Un dels més importants era l’Institut. Va ser una cosa molt buscada i desitjada. Hem estat molta part d’aquest mandat buscant recursos i solucions. Teníem l’edifici, però no és suficient, s’ha d’acabar fent créixer. I n’estem molt satisfets. La presència d’estudiants ha donat més vida al poble juntament amb les activitats que ja teníem. Tenim pràcticament coberts tots els serveis que necessita un ciutadà a Peralada mateix, amb la qual cosa, és una situació molt còmoda per qui hi viu.

Han aconseguit la consolidació del pla turístic, amb el tancament del nucli antic?

Sí, malgrat que no ho hem pogut visualitzar prou, perquè el llarg confinament ho va impedir. Sí que és cert que amb la millora del carrer Sotamuralla i la reducció del trànsit de vehicles forans es percep que hi ha més gent que trepitja el poble, que s’hi passeja i que acaba buscant aquelles rutes que fa uns cinc anys que vam posar en marxa. Aviat farem un enderroc important que posarà al descobert un tram de muralla de cinquanta metres lineals. Arribar a un acord amb la família Algans ha estat fàcil, han estat els primers de veure clara la importància d’aquest fet.

Quines previsions tenen amb els fons Next Generation?

Hem elaborat un projecte global que és Peralada 2030. Precisament, aquest dilluns hem fet un taller de participació ciutadana sobre el futur urbanístic de les Montserrades. Tenim dues pastilles que estan pendents d’urbanitzar entre la vila i el Golf, que no s’han desenvolupat amb anys, i una que incorporaríem –que és rústica, no urbanitzable–. La idea és unir les tres Montserrades i concentrar tots els equipaments en aquest nou lloc. I l’edificabilitat posar-la a continuació de les existents, fent una taca d’oli a tot el poble. En aquest espai, hi volem fer una cosa que hem anomenat Institut Tecnològic Superior de l’Empordà (ITSE), de moment és un projecte i bàsicament es tracta de fer un Hub de coneixement tecnològic, de desenvolupament mediambiental. També tenim previst seguir amb la recuperació de la muralla a més de recuperar més carrers del nucli antic. Un altre projecte al qual donem suport és la construcció d’un auditori fix per al festival. De projectes no ens en falten.

Aquest dimarts s’inaugura el nou celler del Grup Peralada. Què suposa per al poble?

Jo crec que serà un abans i un després. A Peralada hi ha hagut moltes fites importants. Una d’elles va ser el 1923 quan Damià Mateu va comprar el Castell. Això va suposar que una família benestant de Barcelona, apostés per Peralada per la cultura, el mecenatge... Després van venir el Casino i el Festival Internacional. I ara aquest celler és un gran salt endavant per a Peralada i la comarca, perquè són unes caves en un edifici únic dissenyat per un dels gabinets més important del món i amb una clara aposta per la qualitat i la gestió mediambiental, sostenible, amb un segell únic en l’àmbit europeu. L’aposta de la família Suqué Mateu és total i des de sempre per Peralada. Per tant, com a alcalde del poble només puc sentir satisfacció perquè quan hi ha transicions a les empreses o a les famílies sempre preguntes, què passarà i, en aquest cas, la continuïtat està assegurada amb més força que mai.

Com planteja les pròximes eleccions municipals?

No tinc clar si em tornaré a presentar. La política desgasta, ara mateix tinc la mare gran, ara soc avi, cada dia la feina és més exigent i cal estar molt al dia. Dependrà dels companys si hi ha bona disponibilitat, si tenen temps, o no. Amb l’equip que tenim estic tranquil perquè treballem bé. Si algú vol fer un pas endavant, doncs ens ho plantejarem. No hi ha res decidit a hores d’ara.