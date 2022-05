El Grup de Recerca en Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència (ComSET) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha atorgat avui, dilluns 9 de maig, la distinció del Segell InfoParticipa 2021 a l’Ajuntament de la Jonquera. L’acte d’entrega del reconeixement s’ha portat a terme aquesta tarda a les instal·lacions de la Universitat Autònoma de Barcelona i ha comptat amb la presència de l’alcaldessa Sònia Martínez i la regidora Míriam Lanero.

Per quart any consecutiu, la pàgina web municipal ha estat distingida com una de les més transparents de Catalunya. En concret, el consistori jonquerenc ha obtingut un 92,31% de compliment dels 52 indicadors establerts. El reconeixement premia l’empenta i l’esforç dels equips tècnics i polítics de l’Ajuntament de la Jonquera per a mostrar la informació a la ciutadania d’una manera clara i entenedora. «El Segell InfoParticipa reconeix la transparència informativa de les pàgines webs de les institucions. En aquest sentit, és un honor revalidar-lo per quart any consecutiu. Des de l’Ajuntament, continuarem treballant amb la mateixa determinació i vocació de servei públic per a incrementar la transparència, el bon govern i la presentació de la informació de forma fàcil i intuïtiva», afirma l’alcaldessa Sònia Martínez.

La iniciativa InfoParticipa

És un projecte impulsat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona amb l’objectiu de fomentar la transparència i la qualitat de la informació de les administracions locals catalanes. Anualment, l’equip investigador prepara una anàlisi i valoració de cada ens, que serveix per a elaborar un enriquidor mapa de la situació comunicativa, informativa i participativa de tots els ajuntaments, diputacions i consells comarcals.