El mosquit tigre és una espècie invasora procedent de l'Àsia, que es troba en procés d'expansió. És de mida petita, de color negre i ratllat de blanc. Les femelles dipositen els ous en sec i a la paret interna de petits recipients que poden contenir aigua, les larves són aquàtiques. La presència del mosquit tigre va dels mesos d'abril-maig fins a octubre-novembre.

Per evitar la proliferació de mosquits a Figueres, la Mancomunitat del Servei de Control de Mosquits, de la qual l'Ajuntament de Figueres n'és membre, va iniciar fa dues setmanes la campanya anual de tractament de tots els embornals de la ciutat. Els embornals es tracten amb un larvicida biològic que té una durada de 2 mesos. Per això, cada dos mesos es torna a fer un nou tractament. En total aquesta temporada es faran 7.500 tractaments en els embornals de la ciutat. També es faran tractaments amb canó difusor en els punts de concentració de mosquits com ara rius i rieres.

Per evitar les molèsties dels mosquits a la població és essencial la col·laboració ciutadana. Cal recordar que el mosquit tigre té un radi d'acció curt, per tant, si eviteu que a casa vostra trobi llocs per criar, sereu els primers beneficiats.