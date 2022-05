L'associació figuerenca sense ànim de lucre We Love Uganda ha engegat una campanya de micromecenatge amb l'objectiu de recollir fons per garantir l'educació dels nens i nenes d'Uganda. L'entitat ha posat en marxa, aquest 2022, un projecte de beques d'educació i vuit adolescents han començat la secundària i dotze infants, la primària. Tots ells són d'Entebbe, Uganda, i pertanyen a una comunitat que no es pot fer càrrec de les taxes i despeses en ensenyament.

Les beques del primer trimestre es van aconseguir pagar gràcies als fons recollits amb l'organització d'accions i esdeveniments culturals (festivals culturals benèfics, concerts, desfilades de moda...). Però per fer front a les beques del segon trimestre calia comptar amb el suport d'empreses i institucions, i es va iniciar la campanya de micromecenatge. Entre altres col·laboradors, van contactar amb el celler Empordàlia que ha empatitzat amb el projecte i s'hi ha afegit a la iniciativa oferint lots d'alguns dels seus millors productes per ser obsequiats en la campanya de micromecenatge. La iniciativa que estarà activa fins al 15 de maig és accessible a través de la plataforma catalana de finançament col·lectiu Tot Suma i ofereix als que hi participin obsequis en funció dels donatius. Entre ells, tallers, sessions fotogràfiques, àpats en establiments, classes de cant, sessions de spa, obres artístiques, visites guiades o lots de vins i oli d’Empordàlia.