Alguns activistes de Desobediència Civil han proclamat aquest cap de setmana Bàscara com a "territori alliberat" de la República catalana. A partir de dues jornades independentistes, que tenen lloc aquest dissabte i diumenge, els organitzadors volen aconseguir el seu objectiu principal: "alliberar la ciutat, que queda automàticament sota control de la República Catalana".

ALLIBEREM EL TERRITORI!

Exercim el control efectiu mitjançant la desobediència civil.

Iniciem un nou període d'alliberament nacional fins assolir la sobirania de tots els pobles i ciutats de Catalunya. pic.twitter.com/b7bnYpWV1G — Desobediència Civil Catalunya (@desobedcivil) 7 de mayo de 2022

Les accions van començar ahir dissabte 7 de maig al matí, quan els activistes van instal·lar "passos fronterers" a les entrades del municipi i van aturar els cotxes que hi passaven per donar-los un ban municipal de l'ajuntament republicà, a més d'un passaport català. Aquesta acció va acabar sent desplaçada pels Mossos d'Esquadra.

Durant tot el dia, hi va haver altres activitats com una cercavila a les nou del matí, la pintada d'un mural independentista i una formació sobre desobediència. A tres quarts de cinc de la tarda, va tenir lloc l'actuació de l'humorista Toni Albà i la cantant JBalas. D'altra banda, a la tarda i durant una hora, una de les mobilitzacions en el marc de les jornades va mantenir tallada l'N-II.

La xerrada sobre sobirania territorial la van fer els periodistes Quico Sallés i Jordi Panyella, juntament amb el fotògraf Abert Salamé. La primera jornada va acabar amb músíca, amb Els Perduts de Sant Esteve de les Roures, Ruks, Pirat's Sound Sistema i Ras i Kurt.

Per a aquest diumenge 8 de maig, els activistes han programat altres activitats, d'entre les quals la xocolatada que s'ha dut a terme aquest matí, els concursos de bitlles i botifarra, i el debat constituent, de dos quarts de dotze del migdia, abans del dinar popular. Les jornades tanquen amb una xerrada amb algunes represaliades com a protagonistes i concerts.

A banda de la participació de la gent implicada del municipi, Desobediència Civil ha fet una crida a "estendre arreu l’alliberament, a fer visible l’ocupació espanyola i francesa, organitzem-nos i recuperem la iniciativa, aixequem la bandera de la revolta popular".

Pintades contra els murals independentistes

Aquest matí, i després de la pintada del mural independentista d'ahir al matí, Desobediència Civil ha denunciat, a través de les xarxes socials, "atacs feixistes" a sobre dels seus murals. Per aquest motiu, s'ha convocat una manifestació de rebuig contra aquests actes per aquest migdia a les 13 h, a la plaça de l'Ajuntament del municipi.