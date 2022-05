L'Ajuntament de Cadaqués fa obres a Portlligat. Per aquest motiu, i fins a nou avís, la circulació es mantindrà modificada. El sentit de circulació del trànsit rodat per arribar a Portlligat, mentre durin els treballs de reforma de la vida d'accés (entre Sant Baldiri i l'Hotel Port-Lligat) serà a través d'un desviament per Paratge de S'Alqueria.

Així, la circulació per carretera de Portlligat fins a l'encreuament de la carretera Cap de Creus es veuran afectats. Els vianants no tindran tantes complicacions. Es podrà circular igualment de forma periòdica, segons la tipologia de treballs que es realitzin en cada tram i moment. Tanmateix, el consistori demana que no s'hi circuli.