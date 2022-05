L’Associació Amunt i Crits! Dones referents comunitàries de l’Alt Empordà presenta a Barcelona el projecte Nannido, la vida en joc, una experiència educativa entre el Museu del Joguet i la mateixa entitat. Serà el 12 de maig en el marc de la Jornada Anual online Primavera360 L’impuls transformador de l’Educació a temps complet, on es donaran a conèixer 12 experiències educatives, sobre com cocrear una experiència educativa entre un museu i una entitat del mateix territori. La iniciativa pretén fer reflexionar sobre la governança i implementació de polítiques educatives 360 a Catalunya.

El Museu del Joguet de Catalunya ha col·laborat amb l’associació Amunt i Crits! en la creació del joc Nannido. La vida en joc, una versió del tradicional joc de l’oca, que simbolitza el recorregut de la vida humana, plena de fortuna i d’entrebancs. En el joc es proposa a les persones que hi juguen que es posin en la pell de les persones migrades, recorrent les caselles que simbolitzen els entrebancs i les dificultats que encaren durant el procés de migració, però també les oportunitats que ofereix. El joc, indicat per a persones a partir de 8 anys, vol contribuir a posar en valor tots els orígens i fer més estrets els vincles entre cultures.

L’associació Amunt i Crits! Dones Referents Comunitàries representa un pas endavant per treballar des del sector associatiu propostes que millorin la vida quotidiana, la convivència i la cohesió social a la comarca. Aquesta iniciativa arrenca amb el Programa de Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà, impulsat per l’Equip d’Inclusió del Consell Comarcal i finançat per la Convocatòria Interculturalitat i Acció Social 2018 de la Fundació Bancària La Caixa.