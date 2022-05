Premi d’emprenedoria social per a la iniciativa La Brigada del Salabret de l'Escala

La Brigada Activista del Salabret de l'Escala, el moviment social de voluntariat que s’ocupa de netejar brossa de lleres dels rius, boscos i parcs, entre altres espais, ha rebut un reconeixement de l’entitat Plataforma Educativa en l’apartat d’emprenedoria social.

Aquest passat divendres dia 22 va tenir lloc l’acte de lliurament del premi, en format telemàtic. Consta de 1.000 € que, com ells mateixos expliquen, els serviran per treballar amb més i millors materials i contribuiran a pagar les despeses que els ocasionen els desplaçaments. Durant l’entrega, a través d’un vídeo on apareixien cinc dels membres de l’entitat, van explicar que «aquest reconeixement és per a tots els voluntaris i simpatitzants del Salabret», insistint que el que volen és que les administracions s’impliquin més.

El projecte, engegat ara fa nou anys per Joan Olivet, veí de l’Escala, ha anat sumant adeptes de mica en mica fins a arribar a tenir diferents sucursals. Ara mateix hi ha brigades del salabret a Riudellots, Celrà, la Bisbal, l’Escala i Cassà, a més de la de Girona. A part de les recollides, des de la Brigada del Salabret també organitzen xerrades sensibilitzadores a les escoles de la zona on parlen de la reducció del plàstic o de l’estat de la mar i que ja han presenciat uns set-cents alumnes d’ESO de diferents instituts de Girona. «Cal que ho experimentin i entenguin per què recollim», expliquen des de l’entitat. Sovint, després d’aquestes xerrades, membres de la Brigada del Salabret juntament amb els alumnes de l’escola es desplacen a zones properes al centre per netejar-los i, així, veure de primera mà quina és la tasca que realitzen.

Joan Olivet, fundador de l’entitat, destaca «la passivitat» de les autoritats en la recollida de residus i de brossa. “Tu fas el que no fan ells, però ells no volen que tu ho facis”, comenta. I denuncia que, en diverses ocasions, quan s’ha posat en contacte amb les autoritats per informar-los de zones que caldria netejar, la resposta no ha estat l’esperada. De fet, aquest és un dels motius que el va portar a començar amb les neteges. La primera actuació va ser a la Pineda de la Muntanya del Pastor, a l’Escala. «Em vaig fixar que hi havia moltes bosses llençades a tot arreu i vaig notificar-ho a les autoritats de l’Escala, però no em van donar cap solució. I vaig pensar de fer-ho jo. Vaig estar netejant una hora cada dia durant un mes, i vaig treure deixalles de tota classe i andròmines. Vaig recollir fins a catorze saques de brossa». Per això, Joan Olivet afirma que «el que fem nosaltres no és voluntariat, fem la feina que no fa aquesta gent. Un voluntariat seria fer una cosa concreta, però nosaltres fem una repetició, cada vegada el mateix, quan és a ells que els toca fer-ho.» Aquest estiu, explica, «va ser terrible. Hi havia grups de joves fent botellots i les autoritats de l’Escala els feien desplaçar al polígon industrial, i el carrer quedava ple d’ampolles», denuncia.

La Brigada del Salabret surt gairebé cada setmana a Girona. «Si anem a la Devesa, sempre hi ha feina», explica Olivet, tot i que ara té pendent fer una convocatòria als barris de Vila-Roja i Font de la Pólvora, ja que té constància «d’uns recs d’aigua que estan plens de brossa». També participen des de fa tres anys amb la iniciativa «Let’s clean up Europe», una acció de recollida de residus a escala europea.

«Som la Brigada del Salabret. No és la nostra brossa, però sí el nostre planeta», conclouen, mostrant el compromís amb la causa.

Convocatòries a través de les xarxes socials

Les xarxes socials són una part important de La Brigada del Salabret. Com explica el seu fundador, Joan Olivet, «procurem fer fressa a les xarxes» per arribar a molta gent. També hi pengen les diferents convocatòries de recollides, segons les zones que tenen constància que cal netejar, sovint properes a les lleres dels rius Ter i Onyar, i tothom qui vulgui pot participar-hi. Una de les neteges amb més assistència va ser la de les platges de l’Escala després del temporal Gloria, que va aplegar una trentena de voluntaris.