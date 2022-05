L’Associació del barri de l’Estació de Figueres demana càmeres de videogilància a la zona

L’Associació del barri de l’Estació de Figueres està a l’espera de renovar els càrrecs, però continua batallant per resoldre la sensació d’inseguretat. Els veïns estan preocupats especialment per la situació de l’estació de busos a causa de la manca de vigilància i els incidents que s’hi produeixen. Per això demanen solucions a curt termini preocupats davant l’arribada de l’estiu. Demanen càmeres de videovigilància al barri. El manteniment a les vies o el trànsit són altres temes que han tractat en una reunió recent amb el govern municipal.

El representant actual de l’associació, Albert Vicens, explica amb relació a l’estació de bus que és una concessió i considera que la Generalitat hauria de vetllar pel seu bon funcionament. «Demanem uns mínims» i vigilància pública o privada. I afegeix que «no podem esperar que l’estació de bus passi tot l’estiu així fins a tenir vigilància, demanem càmeres, a l’estació de bus ja n’hi ha, les demanem a la plaça de l’estació».

Des de fa temps, tant els veïns com els diferents grups polítics, critiquen la deixadesa i decadència de l’equipament. «Falta de manteniment, lavabos en mal estat i manca de vigilància. S’hi produeixen incidents i algunes persones ocupen l’espai generant molèsties a qui s’hi adreça. Alguns, entre tres o quatre persones, se l’han fet seva», es lamenta.

L’alcaldessa, Agnès Lladó, els ha informat després d’una reunió, la setmana passada, que Generalitat té previst entre finals d’any i l’any vinent invertir-hi en millores, però els veïns volen solucions més ràpides «per al dia a dia dels veïns i de cara a l’estiu per projectar un bon record del barri a tota la gent que visiti la ciutat». Consideren que aquest sector és un punt de molta afluència de transeünts que arriben, en tren, en bus o bé que acudeixen al menjador social.

Adif ha posat seguretat amb vigilància privada a l’estació del tren, la policia nacional fa patrulles cada dia, els Mossos també hi fan acte de presència. La Guàrdia Urbana des d’alcaldia té estipulat uns horaris per fer rondes a la zona i s’ha incrementat el patrullatge, però continuen havent-hi problemàtiques que s’arrosseguen des de fa anys. Respecte al menjador social, el govern va anunciar que tenia previst traslladar-lo. Mentrestant, els veïns constaten que s’hi ha posat vigilància privada per evitar la brutícia i sorolls que generaven alguns dels usuaris. Tot i això, des de l’associació diuen que «no estem en contra del menjador social, com un servei necessari, però genera molèsties als veïns del mateix bloc». A la placeta davant de Càritas on se situa el menjador «hi ha molts episodis d’incivisme» però l’ajuntament no contempla l’opció de tancar-la com a mesura per evitar aquests incidents a la nit.

L’alcaldessa ha manifestat en més d’una ocasió que la problemàtica d’algunes persones incíviques s’ha d’abordar des de la seguretat i els serveis socials perquè alguns són ciutadans amb patologies mentals.

Finalment, la manca de manteniment al pas a nivell per part d’Adif i en algun altre espai; la congestió del trànsit i millor senyalització de l’aparcament del Far; i la necessitat de més aparcament gratuït són altres temes que han posat sobre la taula per millorar la seguretat i la imatge d’un barri que és l’entrada per molts visitants a la ciutat.