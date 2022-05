El Consorci per a la Normalització Lingüística ha fet una crida a aquelles persones que parlen català habitualment i que disposen d’una hora lliure a la setmana perquè participin en el Voluntariat per la Llengua, un programa que facilita la pràctica del català en un context real i distès a persones que el volen aprendre. A Figueres, l’Oficina de Català es troba a la Fundació Clerch i Nicolau, i a més hi ha una xarxa d’establiments de la ciutat que col·laboren en aquesta iniciativa, com a punt de trobada de les parelles lingüístiques.