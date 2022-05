L’aposta de l’Escala per millorar l’eficiència energètica del municipi és clara. Fa un parell d’anys van posar en marxa l’OTEC, l’Oficina Tècnica per a la Transició Energètica i Emergència Climàtica, i des d’aleshores han anat portant a terme projectes en aquesta direcció.

Un d’aquests és la instal·lació de plaques fotovoltaiques al pavelló municipal i a la pèrgola de Plaça Catalunya, dues instal·lacions que produiran 200 kW d’energia renovable que proporcionaran l’energia suficient per autoconsumir el 42% de la despesa anual dels edificis municipals. Es tracta d’una instal·lació de gran envergadura com han fet pocs ajuntaments, tal com detalla el regidor de Medi Ambient, Josep Bofill.

L’adjudicació del projecte es va fer a principis d’any, amb una inversió de 160.000 euros, però l’inici de les obres s’ha endarrerit per causes administratives i es preveu que comencin el dilluns 9 de maig, amb un termini d’execució màxim de dos mesos. El projecte neix de l’auditoria energètica dels diferents equipaments municipals que es va fer fa uns mesos i que inclou mesures d’aplicació respecte a la millora de l’eficiència energètica i possibilitats de gestió d’energia per autoconsum. «Estem aplicant aquestes polítiques ambientals per anar aconseguint els objectius que ens marquen des de la Comunitat Europea de cara al 2030 i el 2050», declara Bofill.

Altres projectes recents en aquesta línia són la implementació de la recollida orgànica a tot el municipi o l’asfaltatge de l’aparcament de Plaça Nova amb plàstics reutilitzats. També s’estan duent a terme millores en part de l’enllumenat, substituint-lo amb la tecnologia led.