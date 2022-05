L'Ajuntament de Roses projecta els primers quatre aparcaments regulats al Parc Natural del Cap de Creus, que tindran capacitat per a 122 cotxes i 84 motos a les cales Murtra, Rostella, Calitjàs i cap Norfeu/Canadell. La iniciativa forma part del Pla de Mobilitat del Parc, que contempla un total d'11 punts d'estacionament amb capacitat màxima que permetran comptabilitzar quan les places estiguin plenes i tancar els accessos de forma automatitzada però que, de moment, no té calendari. El projecte ha de passar diversos tràmits i, tot i que l'Ajuntament contempla fer-lo per fases, aquest estiu s'haurà de mantenir el sistema de control d'accés horari que es va instal·lar l'any passat a Punta Falconera.

L'alcalde, Joan Plana, ha explicat que l'horitzó "màxim" és el 2024 perquè el pla es finançarà amb fons europeus però que esperen tenir algun dels punts habilitats l'estiu que ve.