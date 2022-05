El servei de transport urbà de Roses fa un pas endavant cap a una mobilitat més sostenible amb la incorporació, des d’aquesta setmana, de dos autobusos amb etiqueta "ECO" propulsats amb gas natural comprimit. Els nous vehicles se sumen així a la flota que cobreix les 3 línies de transport de viatgers: L1 Roses- Santa Margarita, L2 Roses-Almadrava (estiu) i L3 (circumval·lació).

L’empresa encarregada del servei, Estarriol Bus, compleix amb aquesta incorporació a la seva flota destinada a Roses amb els requisits marcats pel consistori per a l’adjudicació del servei. El gas natural comprimit és un combustible alternatiu més respectuós amb el medi ambient, gràcies al seu baix nivell d’emissions (d’òxids de nitrogen, de partícules i de monòxid de carboni), no generen residus sòlids, tenen una baix nivell d’emissió de soroll i els gasos d’escapament són pràcticament inodors.

L’alcalde de Roses, Joan Plana Sagué, ha destacat durant la presentació dels nous vehicles que ha tingut lloc aquest matí que "promoure a Roses una mobilitat més respectuosa amb el medi ambient és un dels punts acordats en el pacte de govern de l'Ajuntament de Roses d’inici de legislatura, on també s’apostà per la creació de la regidoria de Medi Ambient, que està assolint avenços significatius com el què presentem avui"

Per la seva banda, Francesc Giner Ballesta, regidor de Medi Ambient, ha assenyalat que "Roses ofereix des de principis d’any més transport urbà i, des d’avui, més sostenible amb la incorporació d’aquests dos nous vehicles, que ens permeten també avançar en els objectius marcats per l’Agenda 2030 en matèria ambiental".

A la presentació han assistit el gerent d'Estarriol Bus, Jordi Pi, i els conductors i conductores encarrecats de les línies de transport urbà que operen a Roses.

Hola, sóc ECO

Els dos autobusos que funcionen amb gas natural comprimit són de la marca Iveco i tenen una capacitat de 25 i 31 places. Ambdòs han estat rotulats en els seus laterals amb la identificació "Hola, sóc Eco, em moc amb gas natural" i properament es rotularan també els pètals de rosa que identifiquen tota la flota d’autobusos que operen a Roses.

Porten per nom Caterina Albert i Salvem l'Empordà, seguint la línia de l'empresa Estarriol que denomina els seus vehicles amb noms de personatges, associacions i espais significatius de l'Empordà. Els altres dos autobusos adscrits al servei de Roses porten per nom Almadrava i Cap de Creus.

Els dos autobusos disposen també de rampa d’accés per facilitar l’entrada i sortida de persones amb mobilitat reduïda.

3 línies de transport de viatgers al llarg de l’any

Actualment el servei de transport urbà de Roses ofereix 3 línies que han augmentat la seva freqüència respecte a l’any passat: la L1 Roses- Santa Margarita, amb 24 expedicions diàries a l’estiu i 8 a l’hivern, la L2 Roses-Almadrava amb funcionament a l’estiu amb 10 expedicions diàries i la L3 Roses que recorre la circumval·lació a la població fins a Mas Mates, amb 4 expedicions diàries.

Nous tòtems senyalitzaran totes les parades de Roses

El regidor de Medi Ambient ha avançat també que en aquests moments s’està fabricant la nova senyalització del servei urbà de transport, consistent en tòtems informatius de 3 metres d’alçada que identificaran totes les parades de la població, on figuraran els horaris de les línies que circulen per cada espai. Es preveu que la instal·lació es porti a terme en un mes aproximadament.