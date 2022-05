El portbouenc Gael Rodríguez lidera les Joventuts Socialistes de l’Alt Empordà

El portbouenc Gael Rodríguez encapçala les Joventuts Socialistes de l’Alt Empordà, acompanyat del figuerenc Dídac Capel com a secretari d’Organització i el vilafantenc Víctor Grau com a secretari de Política Municipal. L’executiva de l’agrupació s’ha presentat en un acte a la seu del PSC de Figueres, amb la participació del vicealcalde de l’Ajuntament figuerenc, Pere Casellas, i el primer secretari de les Joventuts Socialistes de Catalunya, Ot Garcia.

Els socialistes han dedicat el darrer any a complir els objectius de creixement, tant en militància com en suport social. I el procés, que es va iniciar fa poc més d’un any, ha culminat ara amb aquesta presentació. «Les joventuts socialistes de l’Empordà es van constituir amb la finalitat de fer créixer el projecte socialista tant a l’Alt com al Baix Empordà», afirmen els responsables de l’agrupació. Aquest mes d’abril mateix s’ha formalitzat la fundació de l’executiva.

L’acte ha comptat amb la presència de càrrecs socialistes del municipalisme de la comarca, com l’alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, i diversos regidors del seu govern; els històrics Pere Moradell i Martí Sans i tota la militància de les joventuts i altres joves que s’hi van interessar.