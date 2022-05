La plantilla de la Guàrdia Urbana de Figueres vesteix, des de fa uns dies, un nou model d’uniforme, que ha adquirit l’Ajuntament de Figueres per un import de 49.370 euros. La renovació de la uniformitat dels agents respon a una necessitat, tenint en compte que amb el pas dels anys la roba que vestien fins ara s’ha anat desgastant o deteriorant.

Per introduir els nous uniformes, el consistori figuerenc ha optat per seguir les indicacions d’una resolució dictada per l’Associació Catalana de Municipis (ACM), per la qual es dona publicitat a les característiques de la nova uniformitat de les policies locals de Catalunya. Les dones i els homes tenen un patronatge que atén a la seva morfologia. I les talles de les peces són les pròpies de la normativa comunitària. L’Ajuntament informa que, per tal de reposar els pantalons i polos d’estiu i d’hivern, s’ha adherit a un contracte marc de l’Associació Catalana de Municipis.