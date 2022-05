Del «toco-motxo» als ciberdelictes, 25 anys de Mossos d'Esquadra a Figueres

El nazareno, l’estampita o el toco-motxo són un tipus d’estafes que fa un quart de segle portaven de corcoll totes les policies. L’inspector cap de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Figueres Alfons Sánchez recorda que els delinqüents que dominaven aquestes modalitats buscaven donar una bona presència i tenien una retòrica tan convincent que enredaven les seves víctimes amb moltíssima destresa. El record d’aquelles estafes ha fet pensar a Alfons Sánchez com han canviat les coses des que el 1997 es va inaugurar la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Figueres. «Ara, l’estafador no ha de donar la cara ni tampoc necessita una habilitat en la seva oratòria, s’amaga darrere d’una pantalla i accedeix de forma silenciosa als diners de les seves víctimes», reconeix el cap de l’ABP en el moment de fer balanç a aquests 25 anys de recorregut.

La història dels Mossos d’Esquadra a l’Alt Empordà va començar l’1 de maig del 1997, «amb molta il·lusió i energia, en un desplegament trepidant, amb poc coneixement del territori i de les problemàtiques delictives del moment», explica Alfons Sánchez.

La primera pedra de la seu policial de Figueres la va posar l’aleshores president de la Generalitat Jordi Pujol, quan Joan Armangué era alcalde de la capital altempordanesa. Més endavant, en la festa inaugural, es van viure moments molt especials, amb nombroses autoritats i comandaments celebrant una fita històrica, amb el conseller d’Interior d’aquell període legislatiu, Xavier Pomés, al capdavant del projecte policial català.

En l'acte del Dia de les Esquadres 2022, que s'ha celebrat al Sindicat de Lladó amb l’aforament complet, l’inspector cap fa un discurs en què ressegueix el camí que els ha portat des d’aquells dies fins avui i reflexiona: «Després de 25 anys, la nostra constant ha estat l’adaptació al canvi i la perseverança. Ja no som aquells joves, ni tampoc les problemàtiques actuals són les mateixes».

En aquest sentit, destaca, per exemple, que s’ha passat de protegir determinades autoritats de l’amenaça del grup terrorista ETA a protegir grans superfícies comercials, espais de passatgers o celebracions multitudinàries d’una amenaça «més devastadora» com és l’integrisme islàmic.

«Ja és molt habitual i forma part del nostre dia a dia creuar-nos amb agents dotats d’armilles antibales i subfusells per aquests espais, i, malauradament, es mantindrà mentre duri l’amenaça», comenta el cap de l’Àrea Bàsica Policial de Figueres, que aprofita l’efemèride per aplaudir un fet ben present, que el Departament d’Interior de la Generalitat hagi anunciat el sostre pactat de 22.000 efectius i noves convocatòries de reclutament que permetran «muscular el desplegament del cos i ampliar-lo en nous àmbits o especialitats, com la Policia Marítima, la Unitat de Drons o les unitats centrals contra el cibercrim».

El present dels Mossos d’Esquadra a l’Alt Empordà inclou altres novetats destacades, que es podran veure materialitzades ben aviat, com la posada en funcionament d’aquí a un any i mig de la nova seu policial a la Jonquera i l’increment de la plantilla assignada a l’oficina de denúncies de Portbou. «D’altra banda, ens trobem a les portes d’un salt tecnològic també necessari, per continuar avançant en la prevenció i resolució dels delictes. Es tracta del projecte Electra, que amb la implicació de diferents municipis ens permet disposar de càmeres captadores de plaques de matrícules en els accessos d’alguns termes municipals, connectades a les nostres bases de dades policials», es felicita Alfons Sánchez davant del públic que omple el Sindicat de Lladó.

Ell mateix reconeix que els quaranta-set municipis que cobreix l’Àrea Bàsica Policial de Figueres equival a una «demarcació extensa i complexa, amb una riquesa, idiosincràsia i realitat demogràfica que comporta l’aparició de tipologies delictives i problemàtiques socials que posen a prova constantment tots els serveis públics existents».

L’inspector cap no s’està de recordar, com ja ho ha fet en altres ocasions, que hi ha realitats de l’activitat policial que topen amb l’actual funcionament de la justícia: «Haurem de perseverar amb les problemàtiques que perduren i que són de difícil solució fins que els legisladors adaptin la normativa penal vigent, com és el cas de les ocupacions il·legals d’immobles, el frau elèctric i, especialment, el cultiu de marihuana, sense oblidar la prostitució en les carreteres».