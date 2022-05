La pluja del migdia no va aturar les Fires i Festes de la Santa Creu a Figueres. Les ganes de recuperar-les van poder més que el pronòstic meteorològic i la ciutat es va tornar a omplir amb propostes per a tots els gustos durant la tarda-vespre. Algunes d'elles, com la programació del Rampell, fins i tot, es van allargar fins a la nit.

La Colla Castellera de Figueres va vestir la Monturiola, a les sis de la tarda, a la placeta baixa de la Rambla. Ara, llueix de color lila i amb mocador al cap. A la mateixa hora, al Museu del Joguet, es va emetre el programa en directe de Som Rambla, amb protagonistes de les Fires i Festes de la Santa Creu 2022. També a les sis, hi va haver la Ruta Dalí pels carrers del centre i les rutes enograstronòmiques, a més del concert de Fires de la Coral Polifònica de Figueres. Després de vestir la Monturiola, els castellers van trobar-se a la plaça de l'Ajuntament per fer els castells típics de les vigílies de Santa Creu. A les set, a més del xupinasso prop de l'Església de Sant Pere, es va inaugurar la 62ena Mostra Filatèlica, al Casino Menestral Figuerenc. Altres actes van ser el concert de María Pelaé, l'espectacle de Gerard Borrell i el concert de Festa Major, al nou escenari de plaça Catalunya, amb Los Diablos, que va comptar amb una gran afluència de públic. Els assistents es van animar i van ballar totes les cançons que va tocar el grup català. Per tancar el dissabte, El Rampell va tornar a omplir l'espai del Parc de les Aigües amb la música dels grups Els perduts de Sant Esteve de les Roures, El Pony Pisador i La Kimky Band. En general, tots els actes van ser molt ben rebuts, tot i que alguns com la gimcana familiar i la trobada Ceba Nord van quedar suspesos unes hores abans per la previsió de pluja. Aquest diumenge encara s'espera més ambient a la ciutat amb una llarga llista d'activitats i propostes diverses per gaudir del primer diumenge de maig.