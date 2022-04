El Concurs d'Allioli Memorial Joan Llavanera també ha tornat a Figueres. Organitzat per l'Assemblea Nacional Catalana, i celebrat a la plaça del Gra, un bon grup d'aspirants s'hi ha trobat per crear el seu millor allioli i emportar-se el dinar per a dues persones al restaurant figuerenc Can Costa, premi del concurs. A partir de les onze del matí, els participants han estat elaborant les seves propostes.

Aquesta activitat no ha estat l'única que ha tingut lloc a la ciutat aquest matí. A més de celebrar-se el mercat municipal de la fruita i la verdura, que s'ha mantingut a la plaça del Gra juntament amb el concurs d'allioli, també s'ha fet el II torneig de l'agrupació veterans de la UE Figueres i el matinal d'aigua i waterpolo, a la piscina municipal. Al Museu del Joguet, s'ha repetit la Ruta Dalí Teatralitzada familiar: Vadoret i el seu osset, i des de la plaça Creu de la Mà fins al final de la Rambla, han desfilat els 600, en la rua de Fires número 27. A les dotze del migdia, han coincidit la inauguració de l'exposició 'Made in Figueres. La ciutat de la locomoció' al Museu de l'Empordà, i l'espectacle de la Blue, 'Funk & Fires', a la plaça de l'Ajuntament. Dos dels actes previstos per la tarda de dissabte, cancel·lats Per la previsió de pluja, la 4a trobada de la Ceba Nord, organitzada pel Club Bàsquet Adepaf, i la gimcana familiar han quedat suspeses. La previsió de pluja obliga Figueres a suspendre dues activitats de la Santa Creu 2022