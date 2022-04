El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha preparat un pla de mesures antifrau, un document presentat al darrer ple de la corporació comarcal, on va ser aprovat per unanimitat. Aquest pla té per objectiu establir un seguit de criteris i mecanismes que assegurin que l’administració pública no es pren cap decisió irregular. «Prevenció, detecció, correcció i persecució» són la clau d’aquest document intern de caràcter fiscalitzador.

El vicepresident primer i coordinador del govern, Josep Maria Bernils, assenyala que «tal com es remarca en els preliminars de la declaració institucional que també vàrem aprovar, el Consell, com a institució representativa de les persones i dels municipis inclosos en el seu àmbit territorial, es troba plenament identificat en la lluita contra el frau. En aquest sentit, la declaració i el pla de mesures se circumscriuen en l’àmbit de l’administració comarcal, però qualsevol ajuntament de l’Alt Empordà les pot incorporar i adaptar al seu àmbit municipal».

El Reglament 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell Europeu, de 12 de febrer de 2021, estableix que les administracions han de tenir aquests processos implantats per poder accedir a les ajudes Next Generation per garantir un bon ús dels recursos provinents de la Unió Europea i assegurar que la utilització d’aquests fons s’ajusta a les finalitats per a les quals han estat assignats. “Per això el Consell Comarcal posarà a disposició el seu pla com a document base a seguir a tots els municipis de l’Alt Empordà i que aquests es puguin presentar als fons europeus, en el benentès, però, que no s’hi poden adherir, sinó que cada corporació ha d’elaborar i aprovar el seu propi”, afegeix Bernils.

Amb aquest Pla, l’ens comarcal emfatitza la seva política de tolerància zero amb el frau i la corrupció. En aquest sentit, el text inclou una declaració institucional que, serà presentada en el proper ple, i recull el compromís de mantenir un alt grau de qualitat jurídica, ètica i moral i d’adoptar els principis d’integritat, imparcialitat i honestedat en l’exercici de les seves funcions. El Pla neix com un document dinàmic i flexible, que s’actualitzarà anualment i incorporarà instruccions i normativa que serveixin per perfeccionar les actuacions plantejades en la lluita contra el frau.