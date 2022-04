Alumnes de 8 a 12 anys de les escoles Montroig (ZER Requesens), de Darnius, i l’escola Les Salines (ZER Salines), de Maçanet de Cabrenys, han rebut aquest matí la visita dels Agents Rurals amb l’objectiu d’acostar fins a les seves escoles la feina que realitzen per protegir la natura i, en concret, la fauna i les espècies de l’entorn dels pobles del Consorci Salines Bassegoda.

Així, els alumnes de l’escola Montroig de Darnius han participat, aquest matí, en l’alliberament d’un esparver (Accipiter nisus) al costat del centre educatiu, en el marc de les activitats pedagògiques que organitza el Consorci Salines Bassegoda a les escoles per difondre els valors naturals dels espais naturals i els paisatges al nord-oest de l’Alt Empordà. A més de com actuar quan trobem fauna salvatge, els alumnes han pogut escoltar i conèixer el paper dels rapinyaires i les diferents espècies que hi ha a l’entorn dels Aspres d’Empordà i el paisatge de les Salines. També, que l’esparver femella que han deixat lliure havia patit ferides en una ala, en haver impactat amb un vidre, a Roses, i que des del Centre de Fauna dels Aiguamolls de l’Empordà l’havien intervingut per posar-li claus i fixadors a l’ala i s’havia estat recuperant al llarg de 3 mesos.

Al migdia, i lligat amb la mateixa activitat, una vintena d’alumnes de l’escola Les Salines de Maçanet de Cabrenys ha participat en l’alliberament d’un astor (Accipiter gentilis), a tocar de l’Espai d’Interès Natural del massís de les Salines. En aquest cas es tractava d’un mascle també ferit en impactar amb un vidre, i que s’ha recuperat en poques setmanes. Els Agents Rurals han pogut respondre tots els dubtes i curiositats dels nens i nenes sobre els rapinyaires i les diferents espècies comuns de la zona.

Aquestes visites s'emmarquen en les activitats pedagògiques que organitza el Consorci Salines Bassegoda a les escoles amb la col·laboració del Centre de Fauna dels Aiguamolls -del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural-, i del Cos d’Agents Rurals del Departament d’Interior.

Al llarg d’aquest curs, el Consorci ha organitzat set alliberaments a les escoles de Llers, Agullana, Cistella, Boadella, Navata, Darnius i Maçanet. Fins avui, hi han participat uns 215 alumnes, de 7 centres escolars.