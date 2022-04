Una delegació de l’Ajuntament de Roses, encapçalada per l’alcalde, ha visitat la població agermanada de Beas de Segura durant les festes de San Marcos que han tingut lloc entre el 22 i el 25 d’abril. Entre els actes i reunions celebrats, els alcaldes dels dos municipis han abordat la celebració del 20è aniversari de l’agermanament entre les dues poblacions per a aquest 2022.

La visita de la representació rosinca a Beas de Segura ha tingut lloc en el marc de l’agermanament entre els dos municipis que es formalitzà l’any 2022, fruit dels molts llaços familiars que els uneixen i de les bones relacions entre els dos ajuntaments.

Durant l’estada a Beas, a més de l’assistència als actes protocol·laris i culturals de la festa, així com a la recepció amb autoritats locals com el president de la Diputació de Jaén, la subdelegada del Govern de l’Estat i la delegada de la Junta d’Andalusia, els alcaldes de totes dues localitats, Joan Plana Sagué (Roses) i José Alberto Rodríguez Cano (Beas de Segura), han aprofitat la trobada per a abordar la celebració dels 20 anys de l’agermanament.

La voluntat dels dos Ajuntaments és la de donar notorietat a aquesta celebració, per la qual cosa han acordat la creació d’una comissió entre les dues institucions que serà l’encarregada d’establir-ne tots els detalls i programa.

266 persones nascudes a Beas inscrites en el padró rosinc

La connexió entre Roses i Beas de Segura s’inicià durant la dècada dels anys 60 pel fenomen migratori, quan un important nombre d’habitants de Beas es desplaçaren fins a Roses, per motius principalment laborals, formant aquí les seves famílies. Actualment, són 266 les persones nascudes a Beas que figuren inscrites en el padró d'habitants rosinc.

Fruit d’aquesta connexió, la participació rosinca en les festes de San Marcos a Beas de Segura és tradicionalment molt notòria, motiu pel qual l’Ajuntament organitza des de fa anys un servei d’autobús per facilitar el desplaçament de molts veïns i veïnes de Roses que es mantenen fidels a la celebració, mantenint així el lligam amb el seu poble natal.