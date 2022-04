Aquest dilluns 25 d’abril s’han obert les preinscripcions per participar en el Campus Jove de l’Escala d’aquest estiu, que es podran fer de forma telemàtica fins al pròxim dijous 28 d’abril.

El Campus Jove de l’Escala permet gaudir d’una oferta de lleure enfocada a l’aventura i pensada perquè els participants puguin autogestionar-se i tenir iniciativa a l’hora de prendre decisions.

Té un total de quaranta places per quinzena, del 4 de juliol al 30 d’agost, i està dirigit als joves nascuts entre els anys 2006 i 2009. El passat divendres es va fer una reunió per explicar el funcionament del Campus d’enguany, que seguirà la línia dels darrers anys.

Els preus van des dels 100 euros per una quinzena a 310 euros els dos mesos. En el cas de famílies nombroses i monoparentals, fan un descompte del 15%, mentre que per a famílies que inscriguin a més d’un fill, hi ha un 25% de descompte a partir del segon. Les colònies i l'acampada es paguen a part i tenen un cost de 85 i 80 euros.

Les inscripcions s'han de fer a través del web inscripcions.lescala.cat.