Un grup de voluntaris reclama recursos per controlar els gats de carrer a Vilabertran

Un grup de voluntaris veïnals de Vilabertran ha adquirit el compromís de tenir cura de les colònies de felins que hi ha al municipi. Per organitzar-se millor, han creat l’Associació Mixets de Vilabertran, que aplica el model CER (captura, esterilització i retorn) per controlar les colònies de gats del poble. «Aquest model permet eliminar les molèsties produïdes pels gats ferals, com orins, baralles, miols en períodes de zel, i també permet reduir els riscos sanitaris, harmonitzar la convivència, gaudir de la presència d’aquests animals i, alhora, disminuir els problemes de sobrepoblació i millorar la qualitat de vida dels animals i de la ciutadania que hi conviu», expliquen els responsables de l’entitat.

Esterilitzar, donar assistència veterinària i alimentar els gats de Vilabertran té uns costos i els responsables de l’entitat lamenten que disposen «d’uns recursos limitats perquè l’Ajuntament de Vilabertran no aporta cap ajut». L’alcalde, Martí Armadà, afirma que fa un temps des del consistori es va subvencionar el control dels gats de carrer, però Mixets de Vilabertran assegura que no ha rebut «ni un euro». Els membres de l’associació diuen que compten amb la col·laboració de veterinaris, però que no és suficient. «Ens cal encara habilitar espais per alimentar els gats i que aquesta tasca es faci exclusivament des de l’associació. Tant bon punt tinguem l’autorització del nostre ajuntament per col·locar cinc dispensadors de pinso i aigua en cinc zones del poble, farem la comanda d’aquests cinc dispensadors. Portem un any esperant aquesta autorització però confiem en aconseguir-la tard o d’hora», exposen des de l’entitat, que aprofiten per donar les gràcies a totes aquelles persones que d’una manera o una altra s’implica en aquesta causa.