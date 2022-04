L'alcalde de Roses, Joan Plana, ha sigut aquest matí de dimecres el convidat a la nostra trobada digital on ha contestat en directe totes les preguntes formulades pels nostres lectors.

Una lectora (Neus) s'ha interessat per la situació del camí de ronda de Canyelles a l'Almadrava i l'alcalde li ha respost que "estem pendents d'una inversió important promesa per l'Estat (que és a qui li toca) al camí de ronda".

La majoria de preguntes han sigut sobre la mobilitat i el transport públic i la recollida de residus. Pel que fa al primer, els lectors es pregunten com es planteja millorar la connectivitat amb Figueres o el transport públic urbà. L'alcalde diu que "cal tenir present que en els últims anys ja s'han fet millores molt importants" però conscient de la problemàtica, reconeix que "hem de seguir avançant i treballem amb la Generalitat (que és la institució competent en aquest cas) perquè cada vegada tinguem millor connexió amb transport públic, especialment amb Figueres".

Sobre la recollida de residus, als lectors els hi preocupa l'acumulació al costat dels contenidors, sobretot de mobiliari. Plana assenyala que existeix un servei de recollida a casa, i en aquest sentit lamenta que "molta gent no faci ús d'aquest servei i acabi deixant els mobles al costat dels contenidors, que dona mala imatge a l'espai públic i, per més inri, és més costós pel propi infractor que fer-ho bé". Per a la millora del servei, l'alcalde ha declarat que s'està treballant en diverses opcions com la implantació de "xips" que detectin quan els contenidors estan plens.

En aquesta trobada també s'han traslladat a l'alcalde mancances de serveis i mobiliari urbà així com situacions de possibles infraccions.

