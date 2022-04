La CUP de Figueres es troba, aquestes darreres setmanes, ultimant la configuració del nou projecte electoral per a les municipals del 2023. L’assemblea local fa una valoració positiva de l’acció de govern de Guanyem Figueres que, malgrat tenir una representació menor que en el darrer mandat, la formació considera que ha aconseguit implementar "accions estructurals significatives entorn de l’habitatge, la gestió comunitària i de la participació ciutadana" i posen d'exemple: la recuperació de l’oficina local d’habitatge, la borsa de rehabilitació de pisos buits de particulars, la taxa IBI als pisos buits amb un increment de fins al 50%, l’elaboració d’un protocol i una mesa sobre el sensellarisme a la ciutat amb tots els agents implicats i l’inici del projecte “primer la llar” a la ciutat, o l’impuls del servei de mediació comunitària per tot Figueres.

És per això que, de cara a les eleccions municipals de 2023, la CUP vol seguir assumint responsabilitats de govern i, alhora, consolidar-se com a proposta de govern que li permeti augmentar la representació i el pes polític en el nou govern. Per a aquesta nova etapa política, que la candidatura municipalista va iniciar simbòlicament amb la presentació de la seva nova seu el passat Sant Jordi, la CUP recull els aprenentatges dels darrers anys per definir "un projecte polític sòlid, amb un equip humà amb experiència formativa i professional en àmbits concrets i amb una visió de ciutat compartida".

És aquest equip motor qui, en les darreres setmanes, està ultimant les línies estratègiques del nou projecte que portarà a aprovació a l’assemblea el proper 5 de maig. En aquesta reunió, l’assemblea local de la CUP també validarà la proposta dels candidats a encapçalar la llista electoral el 2023.