L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó (de forma telemàtica, per motius de salut), el vicealcalde Pere Casellas, el regidor d’Urbanisme, Xavier Amiel, i el director d’Urbanisme, Camil Cofan, es van desplaçar ahir a Madrid per reunir-se amb representants del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per desencallar diversos temes de la ciutat. Per part del Ministeri, van assistir a la reunió, entre altres, el Secretari General d'Infraestructures, Francisco Javier Flores i el Director General de Planificació i Evaluació de la Red Ferroviaria, Casimiro Iglesias.

La reunió va tenir com a objectiu desencallar diferents temes com la supressió dels passos de nivell, el traspàs de l’Avinguda Salvador Dalí i altres temes relacionats amb la Nacional II i l’autopista. Segons informen des de l'Ajuntament de Figueres, la reunió "va ser positiva" i es van emplaçar per tornar-se a reunir "properament" amb la voluntat de poder desencallar "quan abans millor" aquests temes. El Ministeri es va comprometre a fer una proposta de calendarització per la supressió dels passos de nivell de Figueres, arran d’una esmena per primera vegada als Pressupostos Generals i l’Ajuntament es va comprometre a fer una proposta per a la recepció de l’Avinguda Salvador Dalí.