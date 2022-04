Un total de 1.270 mossos d'esquadra han estat destinats a Roses des del 1997 fins ara

Els Mossos d’Esquadra han fet balanç de la seva història, des que es va inaugurar la comissaria de Roses, ara fa vint-i-cinc anys, fins avui, amb motiu del Dia de les Esquadres. L’acte, que s’ha celebrat al Teatre Municipal, ha destacat per l’emotivitat de l’aniversari, amb la mirada posada sobre un passat carregat de nostàlgia. L’inspector Gabriel García, cap de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Roses, repassa aquest quart de segle i remarca una xifra, 1.270. Aquest és el nombre de mossos que han estat destinats a Roses des del 1997 fins ara.

«Com a mínim el 6% de tota la plantilla del cos de Mossos ha estat treballant en algun moment en la nostra ABP, sense afegir els que han fet dispositius puntuals», detalla Gabriel García, mentre aporta una picada d’ullet simpàtica a aquest balanç: «Quan van arribar els primers mossos aquí eren 'pixapins', 'canfangueros' o d’altres províncies, però, per contra, a data d’avui, podem afirmar que més del 75% estem ubicats a l’Alt Empordà; un altre 10%, en poblacions molt properes en comarques veïnes, i el 15% restant no els comptem, els tenim adoptats per la tramuntana».

En la celebració del Dia de les Esquadres es fa, com és habitual, un reconeixement a aquelles persones i policies que han estat mereixedors d’una felicitació pública per algun servei destacat. Aquest cop, atesa l’efemèride, entre els mossos distingits hi ha cinc efectius que porten 25 anys ininterromputs destinats a aquesta ABP. En nom d’ells, fa un discurs un dels sergents de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà que fa dues dècades i mitja que treballa a la comissaria de Roses. «Vull destacar la importància i el valor del que significa ser policia des de la seguretat ciutadana. Rebre una felicitació per accions portades a terme en aquesta competència de les nostres actuacions diàries mereix, des del meu humil criteri, un doble valor», exposa el sergent, alhora el doble motiu pel qual és important la felicitació: «El primer, per aconseguir un resultat meritori d’aplicació directa sobre els ciutadans, ja sigui detenint els autors d’un delicte flagrant o evitant-lo, ja sigui auxiliant una víctima d’un perill imminent per la seva intimitat i fins i tot per la seva pròpia vida, o també sigui per executar accions determinants amb un alt ressò social. El segon valor d’aquest reconeixement sorgeix d’aquell anar més enllà del que és exigible com a professionals. Les tasques de seguretat ciutadana poden esdevenir certament rutinàries, però en el moment en què se’ns requereix per fer front a un servei hem d’estar preparats per a qualsevol tipus d’incident».

122.000 denúncies

I, dins d’aquest àmbit, l’inspector Gabriel García menciona unes xifres que no deixen indiferent. «Des de l’any 2001, s’han recollit més de 122.000 denúncies, s’han practicat més d’11.600 detencions, s’ha donat resposta a més de 31.000 incidents i s’han efectuat gairebé mig milió de serveis», precisa el cap de l’ABP, que també fa la puntualització que no es pot informar sobre xifres anteriors al 2001 perquè el programari informàtic que va començar a registrar dades existeix des d’aquest any. «En aquell moment, vèiem aquell sistema informàtic molt modern i avui ja és antic, però, és clar, també ens hem de mirar a nosaltres mateixos», somriu.

Gabriel García mostra el seu agraïment a tots els agents i comandaments que en algun moment d’aquest quart de segle han treballat a la comissaria de Roses. «Tinc la certesa que continuarem treballant amb força perquè som persones que no defugim de les nostres responsabilitats i perquè ens uneix un lligam indestructible amb les persones necessitades», diu l’inspector.

En una gran pantalla, a l’escenari del teatre, es projecten imatges enyorades del bon ambient humà que s’ha respirat al llarg de 25 anys als Mossos de Roses. En un moment concret de l’acte commemoratiu, el silenci s’apodera de la platea perquè a la pantalla apareixen els mossos que ja no hi són.

El reconeixement de les actuacions meritòries

Cada any, els Mossos d’Esquadra reconeix les actuacions meritòries dels membres del cos, d’altres cossos policials i de l’àmbit de la judicatura i de la societat civil. A l’ABP de Roses, aquest han s’han concedit una quinzena de felicitacions, principalment a mossos, però també hi havia representació de Policia Local i particulars.