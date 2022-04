El guanyador de la segona convocatòria dels Premis Figueres Republicana que convoca ERC Figueres és Sebastià Delclòs i Sunyer, Pitruc. Enginyer Tècnic Forestal, ha exercit el seu ofici fins al 2013, any en què es jubilà. Del 1992 al 2000 va ser director del Paratge Natural de l’Albera. És més conegut per haver estat un dels membres fundadors del Centre Excursionista Empordanès, per la defensa del romànic, dels dòlmens, de l’ecologia. Vinculat a nombroses associacions de caràcter comarcal i molts altres combats empordanesos.

El Premi Especial del Jurat Figueres Republicana ha estat per a Maria Eugènia Sala i Gómez. Per la seva gran tasca tant en favor de l’educació i la cultura com de la solidaritat, i per la seva tasca exercida des d’institucions molt estimades de la ciutat, com ara el Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Figueres, el moviment escolta vinculat a l’església de Sant Pere i els patronats de la Fundació Sant Vicenç de Paül i del Museu del Joguet. ERC Figueres constitueix el jurat dels premis Figueres Republicana