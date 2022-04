El grup municipal d'Esquerra Republicana a Roses presentarà una moció al ple d'abril per a denunciar la persecució política i judicial cap al moviment independentista català i exigir al govern Espanyol transparència, l’assumpció de responsabilitats i que impulsi una investigació exhaustiva per l'aclariment dels fets del Catalangate.

Recentment, s’ha conegut que el moviment independentista ha sigut víctima del cas d’espionatge il·legal més massiu de la història.

La investigació va ser destapada pel The New Yorker a partir d'un informe del laboratori canadenc Citizen Lab que estudia els controls d'informació que afecten la seguretat d'Internet i que amenacen els drets humans.

A l'informe, unes 65 persones vinculades a l’independentisme han patit infeccions amb el programa espia Pegasus emmarcat dins del context de repressió contra el moviment independentista que ja des d’abans i, sobretot, després del referèndum d’autodeterminació de Catalunya l’1 d’octubre de 2017 van dur a terme els poders de l’Estat espanyol amb el tancament de webs, violència policial, detencions arbitràries, presos polítics, exiliats i centenars de perseguits judicialment per haver donat suport al referèndum i al procés d’independència.

Aquests fets constitueixen un precedent molt greu per la democràcia a Europa i, per aquest motiu, els republicans consideren que no poden quedar impunes.