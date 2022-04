L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha instal·lat cartells per senyalitzar espais verds del municipi on s’ha eliminat l’ús de fitosanitaris. En total se n’han instal·lat deu, la majoria en parcs infantils. Aquesta acció forma part del projecte “Reduïm pesticides, prioritzem espais naturals”, una iniciativa que es va impulsar l’any passat des del Departament d’Urbanisme, a través de l’empresa de serveis Castelló 2000, juntament amb la Unitat de Sanitat Vegetal del Departament D’acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya; portant a terme una prova pilot de desherbatge manual al barri del Puigmal, on es va incloure a la prova l’Institut Escola El Bruel Empuriabrava.

Enguany, s’ha continuat treballant en aquest sentit i s’ha ampliat la zona de reducció de pesticides i les zones on s’han eliminat per complet. Aquests nous espais són els parcs infantils i els centres escolars: Escola Joana d’Empúries, Escola Ruiz Amado i l’Institut de Castelló d’Empúries. Per tal de conscienciar i donar a conèixer la feina que s’està portant a terme des de l’Ajuntament en matèria de reducció i eliminació de fitosanitaris en espais verds, s’han instal·lat cartells que senyalitzen les zones i exposen els objectius del projecte. Alhora, es continuen oferint xerrades informatives als i les alumnes de les escoles i instituts del municipi on s’explica la importància sobre la reducció d’herbicides en l’àmbit urbà i l’eliminació de productes fitosanitaris als patis de les escoles, tot en el marc del mateix projecte.