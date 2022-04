El regidor de Promoció Econòmica de Roses, Fèlix Llorens, juntament amb l’equip de professionals del departament, van participar el passat dijous 21 d’abril, en la jornada de presentació del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i Ocupació Alt Empordà 2020-2025, dut a terme a l’Auditori dels Caputxins de Figueres.

L'Alt Empordà ha elaborat un pla estratègic per impulsar l'economia de la comarca, atraure noves inversions i fomentar l'ocupació. El document, que contempla accions des del 2020 fins al 2025, preveu una inversió valorada en 9,3 milions d'euros (MEUR) i té com a objectiu principal aprofitar les potencialitats de la zona i revertir algunes dades com ara l'elevat índex d'abandonament escolar, el perfil formatiu "baix" o una taxa d'atur més alta que la mitjana catalana. El pla l'han promogut els principals ajuntaments de la comarca (Figueres, l'Escala, Castelló, la Jonquera, Roses, Llançà, Vilafant i Vilamalla), el Consell Comarcal i diverses associacions i compta amb el suport dels 68 municipis que l'integren.

L’aportació del consistori rosinc a l’esdeveniment va consistir en la presentació de l’Aula Gastronòmica de Roses i de la línia de treball i experiència comarcal centrada en el sector agroalimentari, a càrrec de la cap del Departament de Promoció Econòmica. El sector privat rosinc també va participar activament en la jornada de la mà de l’empresària Esther Escudero, que va ser l’encarregada de presentar la campanya Empordà als Aparadors com a representant de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus.