La brossa s’acumula en els indrets més recòndits, malmetent els paratges naturals i degradant els espais públics. Per això un cop al mes, dissabte o diumenge, els voluntaris i voluntàries de Roses Zero Plàstics actuen en diferents llocs del municipi on s’acumula més brutícia. «Ens hi fixem o sabem que hi ha zones brutes i convoquem jornades de neteja. Hi ha molts indrets plens de brossa, però actuen allà on creiem que és més urgent» explica la portaveu del grup Laia Risques.

Amb l’objectiu de poder gaudir d’un entorn natural més net, el grup de voluntariat es va donar cita el passat 11 d’abril a la platja dels Palangrers, «des del segon Moll, que en diem, fins al Far. No només vam fer la platja, sinó l’espai verd que hi ha entre la platja i la carretera, que té molt de pendent». Havien detectat que tot el marge forestal de la carretera del Far des de l’esmentada platja fins passat el terreny de l’antiga depuradora de marisc estava ple de residus.

La darrera va ser una acció de neteja molt complicada pel seu difícil accés i el perill de poder patir una caiguda. «Normalment, recollim a zones on la brigada municipal no arriba, són zones que formen part del municipi, però que per difícil accés o per altres motius, ningú les neteja». Un cop van concentrar la seva acció a l’espigó de Santa Margarida: «accedir allà entremig de les roques no ho fa ningú i, en canvi, estava ple de brutícia». També fan platges, camins de ronda, però també llocs on s’acumula molta brossa, com ara al voltant d’alguns supermercats.

La iniciativa va néixer l’estiu de l’any passat arran de la campanya de conscienciació al Medi Ambient, El dia mundial de la neteja, que es va celebrar a la vila al mes de maig, amb una acció en una riera de Roses, organitzada des de l’ajuntament. Risques recorda que «jo ja estic molt implicada en el tema em vaig apuntar. Vaig conèixer persones preocupades, com jo, pel medi ambient. Llavors va sortir la idea de muntar un grup per desenvolupar accions de neteja». Tot i que la majoria de brossa i deixalles que es troben són de plàstic, d’aquí ve el nom del grup- els residus que arriben a trobar són de tota mena: vidres, pneumàtics, barbacoes, cotxets i per descomptat de llaunes i envasos plàstics, «la quantitat que es recull és incomptable».

Una cinquantena de persones

Aquestes accions de neteja són molt necessàries i cada cop hi ha més gent apuntada al grup, no només de Roses, sinó de pobles del voltant com Llançà, Cadaqués, Palau. «Cadascú té un grup, algun d’ells amb més experiència, i ens ajudem mútuament». De vegades són un grup gran de gent, d’altres només 2 o 3 persones depèn de la disponibilitat del dia que es troben. L’objectiu és constituir-se com a associació, però «primer volíem comprovar quina era la motivació de la gent».

La pròxima trobada encara no té data assignada al calendari, però al llarg de les setmanes vinents es dedicaran a localitzat un parell o tres de llocs on és necessari.