El portaveu de Ciutadans (Cs) a Figueres, Héctor Amelló, aborda temes recurrents de la ciutat, amb problemàtiques que s’arrosseguen des de fa anys. Demana trobar solucions als conflictes a barris com la Marca de l’Ham o la zona oest, a la sensació d’inseguretat o la necessitat d’abordar inversions com el nou pavelló. El portaveu de Cs a Figueres parla de les necessitats urgents a la ciutat.

Darrerament, ha denunciat l’oblit d’alguns barris de la ciutat.

Figueres no pot avançar sense tenir en compte els barris. N’hi ha molts que estan oblidats i tenen problemes que han de ser abordats immediatament: tinc dos exemples un és la Marca de l’Ham i l’altre és la zona oest. Ha sortit publicat que la zona oest de Figueres té un dels valors socioeconòmics més baixos de Catalunya. La Marca de l’Ham també té problemes d’inseguretat, ocupació, habitatges buits, altres ocupats. S’han de tenir plans integrals per a les dues zones. D’aquesta manera la ciutat no pot avançar perquè cada vegada hi haurà més desigualtat.

Els talls de llum és un problema ja enquistat al barri del Culubret.

Hi ha un problema de fons, els talls de llum vénen relacionats en moltes ocasions per un frau elèctric relacionat amb el cultiu de marihuana. Aquí fa falta abordar aquesta problemàtica des de l’ajuntament i anar a buscar ajuda a altres administracions. Nosaltres hem portat el tema del Culubret al Parlament per demanar la seva ajuda. Ha d’haver-hi ajut també de les companyies elèctriques, de la fiscalia, cal tenir la complicitat dels jutges, intervenció policial, ajuda de serveis socials. S’han de teixir i buscar-les complicitats de tots i intentar buscar una solució definitiva. Els veïns estan cansats d’estar any rere any en la mateixa situació. El conflicte s’ha estes i la inseguretat també. Hi ha una falta de neteja absoluta, en algunes places del Culubret es fan fogueres, hi ha sofàs a les places. S’ha de ser estricte en el compliment de les normatives.

Estar en contacte amb les associacions de veïns és important.

Les associacions de veïns es troben desemparades, no troben que hi hagi suficient transparència en l’ajuntament, veuen que hi ha falta d’inversió als barris. Em preocupa que els governants vagin només als barris on saben que obtindran vot. Són les persones les que canvien les ciutats, si les persones viuen bé, les ciutats funcionen bé. Cal que les associacions tinguin la capacitat més gran possible per actuar als barris i m’agrada estar al costat dels veïns. És una feina que portem fent des de 2019 i que ens ha permès conèixer els problemes dels diferents barris.

A un any per les eleccions, en què cal concentrar l’energia?

Els ciutadans senten que Figueres és una ciutat summament insegura. De fet, hem vist que havien augmentat els darrers índexs de delictes a la ciutat. S’ha de posar fre a la inseguretat i l’incivisme. Tenim zones calentes, per exemple la zona oest, la plaça de l’estació, la zona de la marca de l’ham i altres punts on es necessita tenir un pla de seguretat. Ens agradaria poder desplegar la policia de barri abans que acabi el mandat: abordar el tema de seguretat amb mesures i no promeses electorals. També estem preocupats per la part econòmica de la ciutat. En definitiva creiem fonamental que hi hagi plans per reactivar els barris, augmentar la seguretat a tota la ciutat, crear una agència de desenvolupament econòmic i reforçar els serveis socials per ajudar a les famílies. Aquestes són les potes que s’han de reforçar per fer enlairar la ciutat. Tot això no es pot fer en un any, per això no podem centrar-nos ara en el cicle electoral i oblidar-nos de tota la resta.

Com es pot aconseguir doncs?

Ha d’haver-hi un consens entre tots els partits per abordar aquests problemes. Fa falta un projecte de ciutat consensuat entre tots els partits a 25 anys vista, detectar quines inversions necessita Figueres, quin tipus de capitalitat ha de jugar a la comarca, quin paper ha de jugar a Girona, Catalunya, quin és el futur de la ciutat, on volem portar-la políticament, quines empreses volem atraure... Si obtenim un consens ampli de què ha de ser la ciutat, arrancarà. Sembla que no hi ha voluntat política d’obtenir-ho. Tenim els problemes de sempre i grans necessitats. Poc abans del 2015 les entitats recollien firmes pel nou pavelló i segueix sense resoldre’s. La Casa Nouvilas es va comprar i ara proposen vendre-la i perdre dos milions d’euros pel camí. Aquests són només alguns dels temes que arrossega la ciutat.

Com es prepara per als comicis del 2023?

Ens centrem a crear i després posar-nos a treballar en projectes concrets per a la ciutat, però tot el que hem parlat s’ha de resoldre abans.