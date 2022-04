L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, després d'anunciar la seva dimissió com a alcalde, ha assistit en directe a la nostra trobada online amb els lectors. Minuts després de fer pública la seva decisió de deixar la política institucional, l'audiència de l'Empordà s'ha interessat molt per aquesta qüestió.

En aquest sentit, l'encara alcalde de l'Escala ha volgut manifestar que: "he decidit posar fi aquesta etapa i encetar una de nova que vull pensar que serà molt satisfactòria des d'un punt de vista professional i personal. Dit això, m'agrada explicar també que ser alcalde d'un municipi tan extraordinari com és l'Escala, comporta una dedicació màxima, però alhora una satisfacció que no admet comparativa amb qualsevol altra tasca o responsabilitat. Haurà estat un honor que he d'agrair a tots els companys polítics i tècnics amb els quals he compartit aquesta etapa, i especialment a tots els ciutadans de l'Escala. Hi ha qui diu que els que han estat en la primera línia política no hi deixen mai de militar, probablement és cert".

Ha explicat que continuarà en l'alcaldia fins a principis de maig i ha confirmat que el seu relleu l'assumirà, fins a finals de legislatura, el primer tinent d'alcalde, Josep Bofill Testart.

Durant la trobada també s'han plantejat qüestions com els problemes d'asfaltatge en diversos carrers del municipi, les destrosses del mobiliari urbà per incivisme, la previsió de la temporada d'estiu, o el servei de recollida de residus. Respecte a aquest, Puga ha explicat que "falten 13 camions per completar la flota compromesa mitjançant el contracte amb la concessionària" i ha afegit que la previsió és que abans de final d'any el servei estigui a ple rendiment.

