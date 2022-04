Víctor Puga (PSC) ha anunciat que deixa el càrrec d'alcalde de l'Escala. El que ha sigut alcalde del municipi des de l'any 2015 ha decidit retirar-se abans de finalitzar aquest mandat.

A través d'un comunicat, ha anunciat deixarà aquest mes de maig l’alcaldia i la resta de càrrecs polítics per dedicar-se a l’activitat professional. Puga ja havia pres la decisió que aquest fos el seu darrer mandat, però deixarà l’activitat política un any abans per incorporar-se a un projecte professional que el fa incompatible amb l’exigència i la dedicació que mereix estar al capdavant de l’ajuntament d’un poble com l’Escala.

Puga ha manifestat que deixa l’alcaldia “amb la tranquil·litat personal i la satisfacció d’haver treballat amb dedicació i esforç durant els darrers 15 anys, per fer de l’Escala una vila més pròspera i més compromesa amb el territori i la seva gent”.

“Agraeixo a tot el personal de l’ajuntament la seva ajuda i la seva feina durant aquest llarg període, i de forma especial agraeixo la confiança del que va ser alcalde, Estanis Puig, i la de la resta de companys dels grups municipals amb els quals he compartit govern durant els darrers 15 anys, així com la de tots els regidors de l’oposició que han format part del consistori en aquest període”, afegeix Puga, el qual remarca també que “ha estat un plaer poder dedicar tot aquest temps a intentar fer el millor per l’Escala i sentir el suport dels escalencs i de les escalenques en aquesta apassionant tasca”.

Víctor Puga és alcalde de l’Escala des del 2015 i va ser primer tinent d’alcalde els dos mandats anteriors (del 2007 al 2015). En aquests moments també és diputat provincial pel partit judicial de Girona pel PSC (ja va ocupar aquest càrrec institucional entre 2015 i 2019 per primer cop i torna a ser diputat des de l’any passat). També és vicepresident segon del Consorci d'Aigües de la Costa Brava. Entre 2019 i 2021 va ser vicepresident tercer del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Nascut el 1972, és llicenciat en dret per la Universitat de Girona, Màster en Alta Funció Pública a l'Escola d’Administració Pública de Catalunya i ha cursat postgraus en Urbanisme a la Universitat de Girona i en Direcció d'Empreses a la Universitat Pompeu Fabra. Advocat en exercici, ha treballat en diversos llocs de responsabilitat, tant a l’empresa privada com a l’administració pública.