Els pacients ingressats a l’Hospital de Figueres i al Centre Sociosanitari Bernat Jaume han celebrat Sant Jordi aquest divendres, un dia abans de la Diada, amb una rosa i dos punts de llibre. A mig matí, el personal auxiliar d’infermeria els ha fet entrega dels tres detalls. La rosa i un dels punts de llibre han estat possible, per tercer any consecutiu, gràcies a la donació que ha fet Fruites Hurtós de les flors i el material per a decorar-les, i a la col·laboració dels usuaris i professionals de KSAMEU-Fundació Sant Vicenç de Paül. A més de les roses per a les persones hospitalitzades, també han entregat diversos rams de flors per a les entrades dels centres i els taulells d’atenció.

El segon punt de llibre, tal com ja es va fer el 2021, ha estat confeccionat pels usuaris i professionals de l’Hospital de Dia del Bernat Jaume, que també han muntat una parada a l’entrada principal de l’Hospital per a vendre els detalls que han elaborat en motiu de Sant Jordi. El preu era la voluntat i els diners recaptats serviran per a finançar les activitats lúdiques que organitzen durant l’any: Carnaval, aniversaris o manualitats, entre d’altres. En el cas dels infants ingressats a la planta Maternoinfantil, avui i en les properes setmanes, se’ls dona un exemplar del conte per llegir i pintar En Tomàs i el pou d’aigua, una iniciativa del projecte solidari Cap nen/a sense conte que cada any envia un centenar d’unitats a l’Hospital de Figueres. Pel que fa al personal de la Fundació Salut Empordà, s’ha entregat una rosa a cada professional. Han col·laborat en aquesta iniciativa, els nois i noies de KSAMEU-Fundació Sant Vicenç de Paül de Figueres, que s’han encarregat d’embolicar les roses. Ha comptat amb el patrocini de l’empresa Arico Forest SLU, que per segon any consecutiu ha fet una donació econòmica per sufragar les despeses, i en aquesta ocasió també s’ha tingut el suport econòmic i logístic de les empreses Abèlia i Mel i Splash Comunicació.