Amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà enceta una campanya per impulsar l’ús social del català. La institució engegarà una campanya a través de les xarxes socials amb l’objectiu d’incentivar l’ús de la llengua pròpia del país en diversos àmbits com l’esport i el lleure o el comerç. Els tres vídeos que s’han editat conviden a utilitzar el català, per fer front a l’amenaça de la seva desaparició, i a no abandonar l’ús de la llengua en les converses col·loquials.

Tanmateix, fomentar l’ús social del català a la comarca ja fa temps que és una prioritat pel Consell Comarcal. Cal recordar que a finals del passat mes de desembre es va aprovar una moció que alertava que «el català, com a llengua minoritària, i com a llengua marginada o perseguida de forma intermitent durant els darrers 300 anys, és una llengua molt perjudicada, fins al punt que ja han sorgit veus des de l’àmbit acadèmic que alerten que aquest fenomen pot acabar, en un futur, empitjorant de forma alarmant la situació». La moció va ser presentada pels partits del govern comarcal (Junts i PSC) i va rebre el suport d’ERC i la CUP. La moció també es va fer arribar a tots els ajuntaments de la comarca perquè s’hi adherissin.

El vicepresident del Consell Comarcal i responsable de l’àrea de Cultura, Josep M. Bernils, explica que «la nostra comarca no es troba al marge d’aquesta situació de perill. En patim els seus efectes i han sorgit diverses senyals d’alarma en els darrer mesos. Òmnium Cultural de l’Alt Empordà va iniciar la campanya “Fem-la petar” per tal de crear grups de conversa heterogenis entre catalanoparlants i gent nouvinguda amb diferents orígens i cultures. D’altra banda, diversos centres educatius de casa nostra ja estan elaborant normes per promoure l’ús del català entre els alumnes, davant la caiguda en picat que ha patit, en poc més d’una dècada. I ens consten altres accions que es posaran en marxa de cares a l’estiu en diversos sectors econòmics i molt concretament en el turístic».

En la part dispositiva de la moció s’acordava instar als Ajuntaments de la comarca que fomentessin l’ús del català en diferents àmbits, com la retolació de comerços, alhora que col·laboressin amb centres educatius i entitats locals per impulsar iniciatives de suport a la llengua. L’ens comarcal també prenia el compromís d’impulsar campanyes de sensibilització per tal d’evitar «la subordinació lingüística de la població, especialment entre els infants, joves i adolescents». La campanya que s’inicia aquesta Sant Jordi va, precisament, en aquesta línia.

Concurs de fotografia

Les àrees de Joventut i de Cultura i Comunicació tornen a prendre la iniciativa per celebrar amb tota la ciutadania aquesta Diada de Sant Jordi i han organitzat una nova edició del concurs de fotografia per Instagram.

De nou, es repetirà la fórmula del concurs dels darrers dos anys. El concurs està obert a tothom i només caldrà penjar una foto a Instagram, etiquetar l’Oficina Jove (@EmpordaJove) i utilitzar l'etiqueta #FEMSANTJORDI22. Els guanyadors rebran un val per comprar a la llibreria Bookman.

Els requisits de participació i els criteris d’avaluació del jurat seran els següents:

Les fotos han de ser originals, inèdites i sobretot fetes per qui penja la imatge.

La durada del concurs és al llarg del 23 d'abril, les 24 h que dura Sant Jordi.

Es poden fer collages i fotomuntatges, l’única restricció és no fer una foto ofensiva.

Es premiarà especialment la creativitat, originalitat i l’esforç de l'autor/a, així com la qualitat fotogràfica.

Per participar és necessari seguir el compte d'Instagram de l'Oficina Jove (@empordajove) i etiquetar-los.

Els guanyadors es donaran a conèixer la setmana posterior (del 25 al 30 d'abril) per Instagram.