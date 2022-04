Qui va ser alcalde de Figueres entre 1995 i 2007, Joan Armangué, va fer la cessió ahir als Amics del Castell de Sant Ferran de Figueres de 93 documents (de paper, digitals i gràfics) del procés de constitució del Consorci del Castell de Sant Ferran de Figueres que va suposar l’obertura a usos civils. Diumenge es compleixen 25 anys. S’hi han invertit més de sis milions d‘euros, hi han passat 700.000 visites turístiques i ara l’exalcalde de Figueres creu que podria ser el moment d’obrir alguns espais a usos civils. A més, considera que s’hauria de reconèixer la tasca del president del consorci des de fa 25 anys, el tinent general Carlos Díaz Capmany.

Els documents s’han cedit als Amics del Castell de Sant Ferran. Armangué explica que es tracta d’«un procés que va ser llarg però que a través dels documents es veu el treball que hi havia de relació de les diferents institucions». Entre els documents hi ha les propostes d’ús que es van fer per al castell com acollir la Filmoteca de Catalunya, ser l’Institut Internacional per la Pau o un parador. La centralitat, per Armangué, va fer que les dues primeres propostes s’ubiquessin a Terrassa i Barcelona. Es tracta doncs d’un «conjunt de documentació relacionada amb tot el procés, de creació del consorci i possibles usos civils que podia tenir» i que pot servir d’estudi del procés des de mitjans dels 90 fins a 2007.

Durant la intervenció, Armangué també va fer balanç dels darrers anys, amb una mirada «positiva en relació als 25 anys bàsicament perquè la prioritat marcada ja en el seu inici era la preservació del patrimoni arquitectònic cultural de castell, com a primera, i el resultat és que al llarg d’aquests anys s’han invertit gairebé sis milions d’euros».

El Consorci està integrat per la Generalitat, l‘Ajuntament i l’Estat. Aquesta darrera administració ha invertit 5,3 milions, l’ajuntament 80.000 euros i el consorci amb fonts propis 224.000 El govern local també va invertir en crear una escola taller a la qual va destinar 650.000 euros per rehabilitació de diferents parts del castell.

Un segon aspecte a destacar, per Armangué, «són les visites turístiques que es van iniciar el 96 gestionades per la Fundació Fortaleses Catalanes». Fins al 2019 hi hagut 700.000 visites pràcticament uns 30.000 anuals. I això s’hi afegeixen el centenars d‘actes festius, socials i culturals que s’hi han portat a terme.

Per Armangué, «cal continuar amb això però també plantejar un debat consensuat per tal d’«obrir-ho, a dotar d’usos civils alguns dels espais». Planteja també nomenar un director civil que sigui un gestor cultural i sota la presidència de Carlos Díaz Capmany a qui creu que caldria fer un reconeixement i «s’hauria de reconèixer que ha estat una garantia dels valors que ha de mantenir el Castell que és la seva arquitectura i valor cultural».