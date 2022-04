La brigada municipal de l'Ajuntament de Torroella de Fluvià ha tingut feina extra aquests dimarts i dimecres després que tots els contenidors de la urbanització de Vilacolum apareguessin plens de rodes pneumàtiques de cotxe. Fins a cent rodes han arribat a treure dels contenidors els operaris, per apilar-les a terra i posteriorment carregar-les al remolc d'un camió. Els veïns de Vilacolum van alertar el consistori de seguida que van descobrir que, amb tanta roda, als contenidors de residus domèstics no hi havia espai per a les seves bosses d'escombraries.

L'alcalde de Torroella de Fluvià, Pere Moradell, visiblement molest per l'acció incívica, ha explicat que des de l'Ajuntament s'ha obert una investigació per descobrir l'autoria d'aquests fets. "En algunes zones de la urbanització hi ha càmeres i esperem poder veure qui ha fet això. El que és clar, però, és que qui ho ha fet té molt poca vergonya", ha lamentat l'alcalde, el qual ha dit que les rodes abocades als contenidors estan totes deteriorades.