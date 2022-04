L’Associació Comerç Figueres valora com un èxit de participació i d’implicació dels comerços de Figueres, la primera edició del Concurs de Poemes Visuals, adreçat a l’alumnat d’educació primària i secundària dels centres educatius de la ciutat. La iniciativa que, organitzada des de l’entitat, s’ha desenvolupat durant els mesos de febrer, març i abril 2022 amb l’objectiu de donar continuïtat i potenciar la tradició de les arts a la ciutat.

31 obres i 14 centres

El concurs ha provocat la presentació de 31 obres procedents de 14 centres educatius participants. Des de Comerç Figueres «considerem un èxit aquesta iniciativa perquè s’ha vist incrementada d’una forma notable, amb la participació dels establiments, demostrant l’interès creixent que ha suscitat aquest concurs en el sector».

Els establiments participants en acollir l’exposició de la totalitat de les obres han mostrat la seva satisfacció per una iniciativa que estimula el talent artístic tradicional de la ciutat i la relació entre la nostra cultura, el comerç i la nostra societat, obrint els negocis a les famílies dels estudiants, i gràcies també als 6.000 euros en premis que seran a repartir entre els centres educatius participants i els quinze finalistes.

Els premis es comunicaran directament per l’organització de Comerç Figueres durant la gala d’entrega que es realitzarà a l’Auditori Caputxins de Figueres el proper diumenge dia 24 d’abril a les 12 del migdia. El guanyador d’una de les 15 obres finalistes podrà contribuir a pintar la seva obra en un mur de Figueres, quedant aquest treball com un mural que formarà part del patrimoni cultural de la ciutat.

Els centres educatius de primària i secundària que han participat són el Cor de Maria, La Salle, Escolàpies de Figueres, Escola Sant Pau, Institut Alexandre Deulofeu, Escola Anicet de Pagès i de Puig, Institut Olivar Gran, Escola Amistat, Escola Parc de les Aigües, Escola Carme Guasch i Darné, Escola Josep Pallach, Institut Ramon Muntaner, Escola Joaquim Cusí i Fortunet i l’Institut Narcís Monturiol.

Fins al 22 d’abril

Les obres es poden visitar fins al 22 d’abril als següents establiments comercials: Alegrí, Din-A12, Jovenalla, Alain Afflelou Figueres carrer Peralada, The Sweet Lab, Mineral Sweet, ValoSport, Big Bang, Carreras Foto Video, Puig Giralt, Zona Natural Bruc, Joieria Ferrer, Punto Blanco, Swatch Swarosky Figueres, Boboli, Opticastell, Farmacia Genís, Mini Tornassol, Tornassol, Vintage, Foot on Mars, Femme, Name It, Quest Concept Store, Pirates & Princeses, Teixits Matas, Calçats Roig Origens, Mev Kids, El Siglo XX, Can Monturiol i la Perruqueria S&S.

Sis mil euros en premis i una obra pintada en un mur de Figueres

«Aquest suport és clau per fer visibles noves mirades, noms, expressar idees i representacions directes o simbòliques d'aquesta relació entre la comunicació, la nostra cultura i la nostra societat, i per activar l'esperit crític i la reflexió» expliquen els organitzadors.

Hi han pres part alumnes dels centres educatius de primària i secundària de la ciutat de Figueres. S’han establert 5 categories i tres premis per cadascuna d’elles. Per a incentivar la participació es donaran sis mil euros en premis i una de les obres guanyadores es plasmarà en un mural, en un lloc a decidir de la ciutat.

El poema visual (cal·ligrama) és una forma d’expressió artística, caracteritzada en general, però no de manera imprescindible, per la combinació de la paraula i la imatge. És una forma experimental en què la imatge, l’element plàstic, en totes les facetes, tècniques i suports, predomina sobre la resta dels components. El tema principal ha estat Figueres ciutat de la cultura en tots els seus àmbits i perspectives. El tema s’inspira en la visita guiada de Turisme de Figueres.