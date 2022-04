El grup independent Figueres Futur ha signat avui un acord amb Tots x l’Empordà (TxE) per incorporar-se a aquesta coalició de partits independents i municipalistes de les comarques de l’Alt i el Baix Empordà. D’aquesta forma, l’acord amb Tots x l’Empordà permet reforçar la visió local i comarcal de Figueres Futur i construir "un projecte exclusivament figuerenc, però amb una mirada àmplia cap el seu entorn comarcal més proper", defineixen des del grup en un comunicat.

Per a Tots x l’Empordà l’acord permet consolidar la presència de la coalició de partits independents i municipalistes a l’Alt Empordà, on ja suma cinc candidatures adherides: Alternativa X Tothom (AXT), de Palau-saverdera; SOM Empuriabrava i Castelló; Gent del Poble, de Roses; i Alternativa x Llançà.

Al Baix Empordà està present a 10 ajuntaments, té 4 alcaldies, 4 consellers comarcals (un d’ells vicepresident primer) i 1 diputat provincial.

La signatura ha anat a càrrec, per part de Figueres Futur, del seu regidor i portaveu, Carles Arbolí, i per part de Tots x l’Empordà, del president de la formació i alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas. També han estat presents a l’acte els regidors Miquel Fernàndez i Alba Albert i altres membres de Figueres Futur, així com el coordinador de Tots x l’Empordà, Xavier Dilmé, i alcaldes i regidors de TxE de l’Alt i el Baix Empordà.

Carles Arbolí ha qualificat “d’estratègic” l’acord entre Figueres Futur i Tots x l’Empordà perquè “ens permet blindar la nostra autonomia d’acció i decisió perquè sigui sempre cent per cent figuerenca, sense ingerències, però al mateix temps ens obre la porta a establir sinèrgies i col·laboracions amb formacions similars com la nostra a l’Empordà”. Arbolí ha afegit que “Figueres necessita més complicitats amb la resta de la comarca de l’Alt Empordà, i deixar de donar-nos l’esquena amb el Baix Empordà, i pensem que acords com aquest d’avui són fonamentals per avançar en aquesta línia”.

Per la seva banda, Carles Motas considera “molt rellevant” la incorporació de Figueres Futur ja que permet a Tots x l’Empordà consolidar la coalició en aquesta comarca. “Avui Tots x l’Empordà suma un important actiu a les properes eleccions municipals de 2023 perquè Figueres Futur resumeix a la perfecció els nostres valors, que són el municipalisme independent que no depèn de partits tradicionals d’abast nacional o estatal, i la llibertat de decisió pensant exclusivament en benefici de la seva població, sense condicionants externs”, ha assenyalat el president de Tots x l’Empordà i alcalde de Sant Feliu de Guíxols. Finalment, Motas ha fet una crida a la resta de candidatures independents de l’Empordà a sumar-se a aquest projecte.