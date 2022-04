La Diputació de Girona ha aprovat per unanimitat una moció per reclamar al Departament d'Interior que no tanqui cap dels tres parcs de Bombers reconvertits a la demarcació. En el text aprovat es demana que "s'asseguri la continuïtat" dels parcs de la Jonquera, Calonge (Baix Empordà) i Hostalric (Selva) ja sigui amb personal funcionari o amb voluntaris. Els impulsors de la moció, els grups d'Independents de la Selva (IdS) i Tots per l'Empordà (TxE), asseguren que "allà on hi hagi un parc, cal utilitzar-lo". En la moció aprovada aquest dimarts en el plenari ordinari per totes les formacions representades també s'ha fet un reconeixement a la tasca dels bombers voluntaris a la demarcació.

Des d'aquest 1 de gener els parcs de bombers de la Jonquera, Calonge i Hostalric han canviat les seves funcions. Els tres parcs han deixat de tenir bombers funcionaris assignats i els treballadors s'han repartit en d'altres punts de Girona. Els tres parcs, però, s'han reconvertit. Per una banda, a la Jonquera hi ha un parc de bombers voluntaris. A Calonge s'hi ha ubicat la nova seu dels GRAE i la unitat subaquàtica i a Hostalric es transformarà en un centre de formació pioner a Catalunya.

Aquesta reconversió, però, ha aixecat certa polèmica al territori per la manca de seguretat que els transmet aquest tancament per part d'alguns veïns. La polèmica ha arribat aquest dimarts a la Diputació de Girona en el plenari ordinari del mes d'abril amb una moció presentada pels grups d'Independents de la Selva (IdS) i Tots per l'Empordà (TxE). Ambdues formacions han presentat un text, que s'ha aprovat per unanimitat, que reclama al Departament d'Interior que es garanteixi la continuïtat dels tres parcs.

La portaveu d'IdS, Gisela Saladich, ha lamentat que durant l'últim incendi que es va produir en un habitatge de la Jonquera, els Bombers van tardar 36 minuts en arribar perquè el parc que hi havia abans al municipi ja estava tancat. Saladich creu que els efectius "han d'estar més a prop" i han d'oferir menor temps de resposta.

Un model que "depassa la prevenció d'incendis"

El text s'ha aprovat per unanimitat per tots els grups, tot i que diferents formacions hi ha posat matisos. Per una banda, els partits al govern (Junts i Esquerra) han apostat perquè aquesta continuïtat dels tres parcs no impliqui necessàriament que hi hagi funcionaris treballant-hi. D'aquesta manera, el text planteja que en els tres centres hi hagi funcionaris o voluntaris. Una condició que ja es compleix amb el nou model del Departament d'Interior. De fet, cap d'ells deixarà de fer-se servir, sinó que tindrà usos diferents.

Pel vicepresident de la Diputació de Girona, Albert Piñeira, aquest canvi de model respon a una nova estratègia dels Bombers que s'adapta a la nova realitat. "El concepte de Bombers depassa la prevenció d'incendis i inclou altres tasques com la de salvament i rescats", ha afegit Piñeira. Per això creu que és clau que a Calonge hi hagi una nova seu dels GRAE i de la unitat subaquàtica del cos.

En aquesta mateixa línia, la portaveu de la CUP, Marta Guillaumes, respon que el "nou paradigma" dels Bombers és diferent i s'ha mostrat a favor d'aquest nou desplegament previst per Interior. La cupaire recorda que quan els anys 80 van començar a fer-se parcs de Bombers es feien pensant "en incendis forestals" però ara hi ha altres serveis que fa aquest cos i per això cal "prioritzar l'eficiència". Aquesta major eficiència passa per crear "equips amb més efectius" i destinar altres parcs que hi havia a la demarcació a nous usos com ara els bombers voluntaris, el grup de rescat o a la formació.

Subvencions per a biblioteques

Per altra banda, el plenari d'aquest dimarts ha donat llum verda a dues noves línies de subvenció per als ajuntaments amb l'objectiu de modernitzar les biblioteques municipals. La primera d'elles es destinarà a la compra d'aparells que permeten l'autoprèstec i cada consistori podrà rebre entre 2.000 i 10.000 euros. La segona línia d'ajudes als ajuntaments són per obres de reforma, millora i manteniment dels equipaments amb subvencions d'entre 3.000 i 20.000 euros per a cada municipi.

En matèria de Medi Ambient, la Diputació de Girona oferirà una nova línia d'assessorament als ajuntaments per gestionar espais fluvials que estiguin massificats. La idea és ajudar a petits pobles que tenen gorgues o rius molt freqüentats durant l'estiu per tal de trobar mecanismes i eines que regulin els accessos a aquests espais naturals i en preservin la seva continuïtat.