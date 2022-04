La Policia Local de Castelló d’Empúries ha portat a terme, aquests dies de Setmana Santa, un dispositiu especial per afrontar la previsió de gran afluència de persones per les festivitats al municipi. L'actuació ha consistit en un operatiu preventiu sobretot enfocat a l’oci nocturn, segons ha informat la Policia Local, que també ha indicat quin ha estat el balanç: "Multiples controls de seguretat ciutadana i de trànsit amb el resultat de 4 alcoholèmies positives, una denúncia per conducció sense haver obtingut mai permís de conduir, 6 denúncies per consum d’alcohol a la via pública i d’altres serveis reactius".

La Policia Local de Castelló d'Empúries també ha volgut destacar que no s'ha registrat cap incidència rellevant a les hores de màxima confluència de vehicles i persones. I ha aprofitat per llançar aquest missatge: "La conducció negligent és responsabilitat de tots i les seves conseqüències també ens afecten a tots. A la conducció; responsabilitat".