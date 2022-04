L’Ajuntament de La Jonquera té a punt la posada en funcionament, aquest dimarts, 19 d'abril, de l’estacionament amb limitació horària a alguns punts del municipi. La mesura neix, segons informa l'Ajuntament, amb la voluntat de racionalitzar l’aparcament de vehicles i facilitar la rotació dels cotxes estacionats a zones amb alta demanda. L'aparcament tarifat, senyalitzat com a zona blava, estarà vigent tot l'any al carrer Major de La Jonquera i al carrer Doctor Subirós del Portús. «Creiem que amb aquesta mesura donarem un nou impuls al comerç local, la restauració i el turisme. Si afavorim la rotació de vehicles al poble, incrementarem el nombre de persones que visiten, compren i gaudeixen de la Jonquera», afirma l’alcaldessa Sònia Martínez.

En concret, la zona blava es posa en funcionament al carrer Major de la Jonquera amb un total de 44 places i al carrer Doctor Subirós del Portús amb un total de 21 places, tot i que 9 d’elles amb una doble funció: fins a les 13 hores, zona de càrrega i descàrrega i a partir de les 13 hores, zona d’estacionament regulat. Pel que fa als horaris, a la Jonquera, la zona blava serà vigent de dilluns a dissabte de 10 a 13 hores i de 16.30 a 19 hores i al Portús, de dilluns a diumenge de 10 a 19 hores.

En tots els casos, l’estacionament a la zona blava es preveu que sigui limitat a dues hores. Un cop finalitzat aquest temps, el vehicle estacionat haurà de ser retirat immediatament. No obstant això, si la persona interessada vol prolongar aquest estacionament, podrà fer-ho adquirint un segon títol. En cap cas, però, es podran excedir les deu hores seguides. El títol es pot aconseguir als parquímetres habilitats, que accepten el pagament amb monedes o amb targeta de crèdit. També, es pot fer el pagament mitjançant l’aplicació mòbil ‘elparking’, disponible a Google Play per a telèfons Android i a l’App Store per a telèfons IOS, que "de manera fàcil i intuïtiva permet aconseguir el títol d’estacionament mitjançant el telèfon mòbil", anoten des del consistori.

L'Ajuntament de la Jonquera ha avançat, d'altra banda, que properament es tornaran a posar en funcionament també els dos aparcaments públics del Portús: l’aparcament del carrer Doctor Subirós amb 98 places i l’aparcament de la N-II amb 64 places.