Si observem una imatge de satèl·lit de la comarca de l’Alt Empordà, ràpidament ens adonarem que la taca urbanística d’Empuriabrava és tant o més grossa que la que ofereix la ciutat de Figueres i les urbanitzacions adjacents de Vilafant. A diferència de la capital comarcal, la marina castellonina presenta una trama de vials i canals molt ben definida. Sovint només ens fixem en la xarxa navegable, però l’Ajuntament de Castelló d’Empúries té a càrrec seu un fet molt important, i costós: el manteniment d’una extensa zona verda, amb milers d’arbres que acompanyen avingudes i carrers de tota la urbanització.

En el seu moment, quan es va començar a construir la nova marina navegable, també es van començar a plantar vegetals a l’espai públic, sobretot plataners, com els que hi havia hagut tota vora de les principals carreteres que enllaçaven els pobles de la comarca. «El manteniment d’aquestes zones verdes i de l’arbrat requereix un gran esforç econòmic i de treball per part de l’Ajuntament», assenyala el regidor Josep Maria Canet, responsable d’Urbanisme, Planificació, Activitats i de l’empresa municipal Castelló 2000. «Estem parlant d’uns 5.500 arbres, la meitat dels quals són plataners. També hi ha mèlies, moreres, àcers i palmeres, però aquest cinquanta per cent d’una mateixa espècie ens ha acabat generant molts problemes. Quan els arbres estan bé, no passa res, no obstant això quan estan malalts, la situació es complica», explica.

Cada any, la poda a Empuriabrava requereix d’una planificació especial. Des de fa un temps, la feina es subcontracta a una empresa especialitzada. Després dels problemes detectats en la població de plataners, l’Ajuntament va decidir deixar de podar molts exemplars malalts, durant cinc anys, per a reforçar-los i evitar la seva mort. «El resultat va ser que els arbres van tenir un creixement desmesurat, d’uns dos metres a l’any. La quantitat de fulles a la tardor generava moltes complicacions i la seva crescuda també, en certs llocs, representava un perill per a les cases», relata Canet. Per aquest motiu, enguany la poda s’ha ampliat, abans es feien a uns quatre-cents arbres per temporada «i aquest any n’hem fet set-cents, tot el que permetia el nostre pressupost, amb la voluntat de podar-ne set-cents més l’any vinent».

També ha canviat el mètode de poda. Abans es feia de brocada, un sistema molt expeditiu, i ara s’ha fet seguint el protocol marcat per una empresa experta en aquest tema. «És més moderada i deixa les banques principals, tal com es pot veure a peu de carrer. a l’estiu veurem el resultat, esperem que hagi estat positiu», afegeix el regidor.

Tot plegat ha estat emmarcat en una prova pilot amb la qual l’Ajuntament ha volgut complir el doble objectiu de resoldre la problemàtica generada pels plataners malalts i aconseguir més varietat d’arbres. «Va arribar un moment que la gent ens deia que l’arbrat era més un problema per als veïns que una cosa positiva. Cert que hi va haver persones que es van oposar a les nostres actuacions, però eren un grup reduït. Respectable, però havíem de prendre decisions. Molta gent afectada es queixava dels embussaments que generaven les fulles i que els líquids que provoquen el tigre del plataner acabaven afectant els vehicles».

La prova pilot s’ha dut a terme, aquests darrers temps, a trams parcials de les avingudes Marinada, Tramuntana, República Catalana i el carrer Muga. Canet especifica que «hem procurat substituir plataners de manera alterna, un arbre sí, un arbre no. En el futur veurem els resultats. Volem varietat en el nostre arbrat públic. Hem plantat espècies ornamentals, roures, lledoners... Esperem que el canvi sigui per a millor».