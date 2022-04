Un total de 100 kg de brunyols es van vendre i repartir a Darnius durant la XXX Fira del Brunyol de l'Empordà celebrada el divendres 15 d'abril. El tastet, però no es va fer sol i per acompanyar els brunyols es van donar 25 litres de garnatxa. Els assistents a la fira van poder gaudir de les 25 parades d'artesania que hi van participar.

El president de l’Associació Societat la Concòrdia de Darnius, Josep Maria Llosa, valora molt positivament la jornada i remarca que “fa trenta anys que Darnius celebra la Fira del Brunyol, convertint-se en una de les festes del brunyol més antigues de l’Empordà". La millora de dades de la pandèmia va fer que la fira pogués ser acompanyada d'una audició de sardanes per la cobla la Ciutat de Girona. La mateixa associació va organitzar una caminada popular ahir al matí, l'endemà de la fira. Hi van participar unes 30 persones, en el marc de la festa petita del poble. L'excursió es va fer de forma circular: va sortir de la plaça Major, va passar pel mirador de la Tortuga i el pantà de Darnius, i va tornar al centre del poble.