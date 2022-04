Des del dia 2 d’abril, la Federació d’Associació de Barris de Figueres forma part de la Confederació de la Federació d’Associacions de Veïns de tot Catalunya (CONFAVC) i, a poc a poc, està consolidant un projecte per revitalitzar l’associacionisme de la ciutat. Miquel Torrent (1963) es va estrenar en el món de l’associacionisme fa més de quinze anys com a president de l’associació del barri Horta Capallera de Figueres. Ara ha agafat les regnes de la Federació d’Associacions de Barris per intentar revertir «la situació de deixadesa que viu la ciutat», i fer reviure la força del moviment associatiu, a Figueres.

Quin balanç feu del primer any d‘activitat?

Des del passat dia 2 d’abril la Federació de Figueres és membre de la CONFAVC, (Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya) que a la vegada està afiliada a una confederació a escala estatal. Vam iniciar l’obertura de la FABF (Federació d’ Associacions de Barris de Figueres), fa quatre anys i amb la Covid pel mig s’ha allargat molt el procés. Després de tots els problemes que ens hem trobat pel camí estem molt orgullosos d’haver arribat fins aquí. A Figueres ja hi havia dues Federacions, que feia tretze anys que estaven caducades. No vam poder arreglar el fet de fusionar-les en una i vam decidir obrir la FABF que està legalment constituïda.

Com és el panorama associatiu en l’actualitat?

Les Federacions no havien fet la seva feina, que és la de donar suport tant tècnic com administratiu a les seves associacions. La gent va quedar molt desil·lusionada i va perdre la confiança, també a causa de la mala gestió que s’ha fet els darrers anys de l’associacionisme de Figueres. Igualment, ha passat que en alguns barris hi havia gent molt gran que portava les associacions, es van cansar i ho van deixar. Ara ens trobem en aquest desert i el que intentem és motivar i il·lusionar la gent, però això és una feina colossal. A més a més la covid ho ha acabat d’espatllar tot perquè hem estat dos anys sense poder fer activitats i sense poder-nos ajuntar, ni tenir reunions. Això ha acabat de matar l’associacionisme de molts llocs i en aquest cas de Figueres.

Quina ha estat la primera feina que heu assumit des de la Federació?

La covid ha avançat el fet de digitalitzar tots els processos. Per part de l’Ajuntament no s’ha ajudat gens al fet que les associacions es posessin al dia pel que fa a aquesta nova manera que tenim de funcionar. No ha donat un cop de mà a les associacions, i la gent ara es troba que si ha de moure un paper i se li parla de certificat digital, no sap que és. Hi ha sis associacions que formen part de la Federació -i dos més que volen entrar-hi- que estan rebent formació per part nostra. El que estem fent és intentar donar suport i escalf a les associacions, perquè de mica en mica les associacions pugin al tren de la digitalització. No podem permetre que pleguin més associacions. Si ara l’ajuntament, els estaments polítics fan i desfan perquè no tenen oposició veïnal per cap banda, encara serà pitjor si tanquessin més associacions.

Quina és la relació amb l’Ajuntament?

Vam demanar dia i hora per parlar amb l’alcaldessa, abans d’entrar a la CONFAVC, però ha passat un mes i no hem tingut resposta. La precampanya electoral aquest any ha començat catorze mesos bans, i l’alcaldessa va per tots els barris, però no té temps de reunir-se amb nosaltres. En principi que ens rebi, crec que seria la seva obligació. Pel que fa al senyor Casellas, que és el regidor de barris, ens ha donat l’esquena sempre. No hi ha hagut manera de concertar una entrevista, trobada ni cafè amb ell. La Federació està per donar un cop de mà a l’ajuntament, entenem que no només l’ajuntament és responsable que la ciutat estigui maca, llueixi. És part de la responsabilitat de la gent del carrer que viu als barris i nosaltres estem per col·laborar, però haurem d’esperar que canviï el panorama polític de Figueres. Mentrestant si l’actual govern no ens vol veure, anirem fent el camí d’una altra manera. Esperem que els que surtin siguin més proactius.

Quin penseu que és el motiu?

Entre moltes altres coses, nosaltres hem fet molta oposició en projectes de l’equip de govern per exemple amb el tema del Carme Guasch, ens vam posicionar a favor de la comunitat educativa i, també hem mostrat en contra dels districtes de ciutat. Volem separar la política de les entitats: Quan una cosa està malament ho diem i si està bé, també.

Llavors actueu per lliure.

Tenim dues opcions: fer el que podem sigui quin sigui el resultat o queixar-nos i no fer res. Nosaltres ens hem posat les piles per intentar arreglar Figueres, perquè això és cosa de tots, de les associacions, dels barris, aquesta és la nostra filosofia. A Figueres hi ha ara unes 19 associacions. Com a Federació, estem agafant més embranzida i força i de mica en mica esperem que les diferents associacions es vagin interessant per entrar, però de moment no està passant. El 2 d’octubre del 2020 vam fer una reunió al centre cívic de la Marca de l’Ham i la Federació i dotze associacions que van assistir van signar una acta. No obstant això, només sis de les associacions estan dins la Federació. Per la nostra part, ens hem donat a conèixer a totes les elles, unes estan mortes i no funcionen, altres van per lliure. Nosaltres anirem fent la nostra feina, ens anirem consolidant i creant la nostra xarxa de contactes i activitats.

Quina radiografia feu de la ciutat de Figueres i els barris?

Hi ha molts problemes a tots els barris. Figueres cada dia està pitjor. Passeges pel centre i veus el seu estat de deteriorament. Com vols que no vingui un francès i no vulgui marxar a comprar a l’Outlet de la jonquera o a Girona, si el que tenim al centre de la ciutat cau a trossos... Tenim el Museu Dalí, un gran centre comercial a l’aire lliure, cal cuidar tot això, arreglar els carrers. Ara es comença a bellugar tot. És la mateixa història de sempre. L’últim any abans de les eleccions es fan coses per guanyar vots i quan s’acaben les eleccions s’acaben les obres. Això jo ho he vist tota la vida, però sembla que no tenim memòria.

En què treballeu amb els barris?

Fins ara hem treballat per posar en marxa la Federació i ara anirem atacant els problemes dels barris, un per un, que ja tenim sobre la taula. De les sis associacions que són cofundadores tenim el problema de l’antena de telefonia que en principi anaven al Rally sud. També volem abordar els talls de llum del Culubret. L’Ajuntament va dir que compraria uns generadors amb gasolina, després que posarien unes plaques d’energia solar, però no hi ha res fet i es va prometre al barri que el problema s’arreglaria en aquest mandat. En canvi, se’ls en va la llum més que mai. El problema no és d’Endesa, li hem dit per activa i per passiva mil cops a l’ajuntament. És un problema d’ordre públic, de cultiu de marihuana. També fa un temps que tractem el problema de la gossera i un dels projectes d’aquest any és tenyir de violeta els barris a favor de l’empoderament femení. Quan tinguem més encarrilats aquests temes, volem fer campanyes i festes als diferents barris perquè tenim una Figueres multicultural i volem que tota la gent s’integri a la ciutat per viure tots en pau i harmonia.