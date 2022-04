El regidor cupaire Joan Basí, responsable de les àrees de Sostenibilitat i Medi Ambient de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, repassa els diferents projectes que té en marxa el municipi, per millorar la sostenibilitat i el medi ambient, entre ells diferents accions amb el Parc Natural, l’aposta per les vies verdes i el turisme sostenible i de fora de temporada.

El regidor de Sostenibilitat i Medi Ambient explica diferents projectes que han de servir per potenciar els espais de natura i el turisme sostenible.

Quins projectes s’estan tirant endavant des de les àrees de Sostenibilitat i Medi Ambient.

Ara hem tirat endavant l’assessoria energètica, que va quedar encallada per la pandèmia. Hem fet diferents xerrades i ara el mes d’abril fem quatre sessions individuals. Cal demanar cita prèvia i s’hi pot anar a títol individual per assessorar-se en temes d’eficiència energètica, aïllaments, plaques, mobilitat elèctrica entre altres temes. Tenim contractada una cooperativa que presta aquest assessorament. L’ajuntament també ha tirat endavant un Pla estratègic de transició energètica, on contemplem l’assessorament empresarial i del comerç. Inclou una serie de recomanacions per caminar cap a la sostenibilitat energètica.

Prepareu altres mesures en aquest camp?

L’ajuntament va instal·lar plaques a l’edifici de serveis, on hi ha la policia, a Empuriabrava. També aquest any tenim pressupostat per posar plaques a l’escola Ruiz Amado, la instal·lació de carregadors elèctrics per cotxes i, per altra banda, a la via verda per a bicicletes.

La temporada de platges com es planteja?

Amb el tema de les platges, comencen a preparar-les perquè estiguin a punt per a l’estiu. De cara a Setmana Santa, fem la instal·lació de passeres, de dutxes, tant a la platja d’Empuriabrava com a la platja de la Rubina, L’any passat vam tirar endavant el concurs de Salvament i Socorrisme i com a novetat aquest any està en licitació el projecte de construir un lavabo nou a la platja d’Empuriabrava perquè ens trobàvem que no hi havia cap en el punt del costat de la desembocadura. Ara ha sortit el concurs i quan s’adjudiqui podrem posar-lo.

El Parc és un element important dins el municipi. Com es treballa i quina relació manteniu?

El municipi de Castelló d’Empúries està en gran part en territori de Parc Natural, així que ens hem d’entendre. L’any passat es va fer el projecte del rec del Molí i la Mugueta. Ara amb aquestes pluges ha pogut començar a lluir l’actuació. Però ens hem trobat que arran d’aquesta actuació l’aigua que abans es derivava cap als salins, ara va cap al sistema de Vilaüt i a la zona dels salins ha quedat seca. Amb aquestes pluges s’ha recuperat, però considerem que s’hi haurà de fer una actuació: drenar i baixar la quota perquè pugui entrar l’aigua a la zona de la Rubina, ja que l’aigua prové del rec dels Salins.

Feu una aposta pel turisme sostenible?

Sobretot amb el tema de les vies verdes, a mesura que han anat passant els anys, s’han anat augmentant i també ens hem centrat en la seva seguretat. L’any passat amb el Consorci de les vies Verdes i l’ajuntament es va refer la via verda de la Muga, hi havia el talús que estava malmès i es van canviar totes les tanques. Es va fer l’actuació per reafirmar el talús de la banda d’Empuriabrava. Ara amb uns pressupostos participatius va sortir com a projecte la il·luminació de la via verda que s’està duent de mica en mica. També treballem per augmentar la xarxa que connecta les vies verdes que passen pel municipi. Considerem que s’han d’unir i promocionar. Cal renovar la cartelleria i potenciar aquest tema. Ara també s’està executant el pas de sota la carretera de l’esclat: allà hi havia un lloc on no estava connectada la via verda, i amb aquesta actuació s’ha recuperat un camí que anava directe al Cortalet i estem molt satisfets.

Teniu un any al davant, que preveieu?

Un projecte que volem deixar com preparat per la pròxima legislatura és l’estany de la vila. Vam crear una partida pressupostària per aquest projecte que consisteix a crear un estany artificial al costat de llevant de Castelló, a la zona del reg del Molí, la zona dels horts. Aquesta idea fa anys que rondava i des de l’ajuntament s’havia volgut arrencar. Nosaltres vam fer un estudi hidrològic amb la Diputació per veure si era viable o no. És viable i el volem posar en valor perquè permetrà crear una zona humida que quan plogui captarà aigua per l’aqüífer. Ara està pendent que puguem tirar endavant el projecte executiu i deixar-lo sobre la taula. Pensem que és una oportunitat mediambiental i també en l’àmbit de promoció econòmica per al municipi. És una manera d’apropar els aiguamolls a Castelló i treure rèdit amb el turisme desestacionalitzat. Al mateix temps ens permetrà valorar aquesta natura que tenim. En estar en uns terrenys que no són municipals, es va parlar d’adquirir-los o de llogar-los a deu anys. Amb l’opció de lloguer, estem parlant d’un pressupost estimat de mig milió d’euros.